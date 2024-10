Ferenci Gábor ezüstérmet szerzett a múlt héten Kazahsztánban megrendezett grappling világbajnokságon, Gi versenyszámban, a szeniorok 40-45 éves korosztályában, a férfiak 77 kg-os súlycsoportjában. A miskolci sportember egy fogadalom, egy ígéret miatt küzdött azért, hogy vb-induló lehessen, és miután kivívta a szereplés jogát, azon volt, hogy minél eredményesebb legyen.

Grappling vb-n járt Ferenci Gábor (balra)

Fotó: Magánarchívum



– Ez volt az első profi világbajnokság, amelyen részt vettem. 2018-ban amatőrök számára rendezett világversenyen már tatamira léptem, de az teljesen más szint volt, más szabályokkal – mondta Ferenci Gábor, aki a versenyét így idézte fel: – A múlt héten csütörtökön volt a versenynapom, de szerdán meg tudtam nézni minden ellenfelemet, mert ők nem csak Gi-ben, a judo ruhás küzdelemben álltak rajthoz, hanem egy nappal korábban, NoGi-ben is. Itt nem judo ruhában küzdenek, hanem a felsőtesthez simuló felső, úgynevezett rashguard és rövidnadrág a kötelező öltözet. Ha a két kategória fordítva lett volna, vagyis a Gi van hamarabb, akkor én is elindultam volna a NoGi-ben, de az előbbi áll közel hozzám, erre készültem, és nem akartam megkockáztatni egy sérülést. Szóval láttam előző nap az ellenfeleket, hogy milyen a dinamikájuk, a mozgásuk, és ez alapján bizakodó voltam. Két spanyol és két hazai versenyző volt a súlycsoportomban. Az első meccsem, egy kazah fiú ellen volt, és annyira jól sikerült, hogy 3 másodpercen belül levittem az ellenfelemet a földre, amiért dupla pontot kaptam, és innen már fel sem álltunk, össze tudtam rakni két és fél perc alatt kopogtatásig, vagyis feladásig a küzdelmet. Aztán jött egy spanyol, aki ellen a levitelek jól sikerültek, én maradtam felül, pontokat is kaptam ezekért, ám ellenfelem ezt nagyon rosszul viselte, a végén a szabályokat feledve harapott, karmolt, csikart, úgyhogy véresen fejeztem be a küzdelmet. A fülemen még mindig ott van a fognyoma ennek az embernek, de a lényeg, hogy nyertem ellene. Aztán jött egy másik spanyol, akiről tudtam, hogy nagyon kemény lesz, mert előtte láttam, hogy nagyon jó, és a meccs előtt mondtam is az edzőimnek, hogy ha csak pontokkal győz le, és nem kell kopogtatnom, már akkor boldog leszek. Nem nyerhettem a magas szinten jegyzett ellenféllel szemben, nem volt esélyem, és ez a küzdelem során be is bizonyosodott, össze tudott rakni ellenem egy karfeszítést. NoGi-ben is ő nyerte a 77 kg-osok versenyét és persze Gi-ben is, és a honfitársával ellentétben, tőle barátsággal váltam el, megköszönte, hogy jó ellenfele voltam, és invitált, hogy ha valamikor Spanyolországban járnék, mindenképpen keressem meg, hogy eddzünk együtt néhányat.