Szerencs VSE – BTE Felsőzsolca 3–2 (0–2)

Szerencs, 100 néző. V.: Sántha (Tóth II T., Solymosi.

Szerencs: Tóth M. – Suller (Kovács M.), Berta (Sohajda), Jáger (Jakab), Ternyik, Tóth T., Godzsák, Buri A., Berecz (Spéder), Tímár (Margitai), Szabó Zs. Edző: Nagy László.

BTE Felsőzsolca: Kosztyu – Ambrus, Lippai (Balog), Molnár R. (Csordás-Gurbán), Balogh D. (Kupcsik), Veréb, Varga L., Bakos, Lovasi, Agárdy (Kovács D.), Illés R. (Lasztóczi). Edző: Gulyás Dénes.

Gólok: Tóth T., Szabó Zs. (11-esből), Spéder, ill. Molnár R., Lippai.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Nagy László: – A múlt heti sokkot a heti edzésekkel el is felejtettük és nagyon sok munkát tettünk bele ebbe a mérkőzésbe. A csapat végre szívét-lelkét kitette a pályára, megmutattuk, hogy így is tudunk játszani! Gratulálok az ificsapat újabb sikeréhez is.

Gulyás Dénes: – Gratulálok ellenfelünknek, megérdemelt győzelem volt.