– Az eddig elért eredményeink kellő önbizalmat adhatnak nekünk, de minden mérkőzés más. Tatabánya is az életéért küzd, ennek következtében úgynevezett brusztos, kemény mérkőzés elé nézünk. Azt majd a tatabányai eredményünk mutatja meg, hogy jó volt-e nekünk a bajnoki szünet, ha nyerünk, akkor szenzációs volt. A felkészülési találkozónkon arra törekedtünk, hogy meglegyen a ritmusunk és játéklehetőséget kapjanak azok is, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Mi mindig ugyanazt játsszuk: sok gólt szerzünk, de mindig kapunk is, ezt a szisztémát azzal akarjuk magasabb szintre emelni, hogy most nullára akarjuk hozni a meccset, vagyis ne kerüljön a hálónkba a labda. Sérültjeink és betegeink felépültek, mindenki egészséges, ez is a malmunkra hajthatja a vizet, amely a gyakorlatban három pontot jelenthet.