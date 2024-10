A fővárosi zöld-fehérek egy 15. percben szerzett (ön)gólnak köszönhetően legyőzték a francia élvonalbeli bajnokság, a Ligue1 jelenlegi 8. helyezettjét, az OGC Nice-t.

Koleszár György követte a Ferencváros - Nice mérkőzést

Forrás: Sajóvölgye Focisuli

Pár percet leszámítva láttam a Ferencváros Nice elleni mérkőzését – mondta a boon.hu-nak Koleszár György, a Sajóvölgye Focisuli szakmai igazgatója, aki tagja volt a DVTK 1978/1979-es szezonban bronzérmet szerzett csapatának, ebben az évadban 10 találkozón lépett pályára a diósgyőrieknél. – Megérdemelten nyertek a zöld-fehérek, akár még több gólt is szerezhettek volna. A hajrában, a 84. percben kiállították a kapitányukat, miután buktatta a hazaiak játékosát, Saldanhát, aki kilépett volna. Az emberelőny jól jött, de előtte is volt lehetőségük Vargáéknak, éppen az ő fejese után csak a gólvonalról tudtak tisztázni a franciák. Ezen csütörtökön este kompakt volt a Ferencváros, kellő agresszivitással futballoztak a játékosai, csapatként érték el a sikert. A harmadik mérkőzésükön gyűjtötték be az első győzelmüket, hiszen kikaptak az Anderlecht-től, és egy nagyon komoly Premier League csapattól, a Tottenham-tól. Még van öt meccsük, a Dinamo Kijev, a Malmö, a PAOK, az Eintracht Frankfurt, valamint az Alkmaar ellen, a lebonyolítás szerint az alapszakaszból az első 24 helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, amihez azért 9-10 pontot össze kellene gyűjteniük.