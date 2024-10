A labdarúgó NB II 9. fordulóját rendezik meg a hét végén. A Kolorcity Kazincbarcika SC a Békéscsaba 1912 Előre együttesével küzd meg, a kilencven perc vasárnap 17 órától indul a Kolorcity Arénában. Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője ezekkel kezdte nyilatkozatát:

Erős Gábor remekül dolgozik a barcikai csapattal Fotó: KBSC

– A múlt vasárnap 3-2-re kikaptunk itthon a Kozármisleny ellen, és ha nem tettünk volna érte, hogy ne ez legyen az eredmény, akkor elfogadnám, de ezen a meccsen is hatalmas fölényben voltunk, például ha csak a passzok számát, a labdabirtoklást, vagy a helyzetek számát nézzük. Vagyis, úgy éreztük, érzem, hogy az egy pontot legalább megérdemeltük volna, és akkor még jobb érzéssel tekinthetnénk rá a tabellára. Eljutottunk oda, hogy szinte minden meccsen hatalmas dominanciában vagyunk, de – természetesen – van olyan dolog, amiben javulnunk kell. Három hónapja vagyunk együtt, ez nem sok, szerencsére azonban sok minden működik, ugyanakkor vannak feladataink, például a labdavesztést követő átmenet terén. Erre különösen nagy hangsúlyt fektettünk a héten, hiszen látható, és már nem is meglepő, hogy a csapatok nagy része beáll ellenünk a saját térfelére, és labdaszerzést követően gyorsan igyekszik eljutni a kapunk elé. Ez normális, valószínűleg én sem csinálnám máshogy. Ezen játékhelyzetet tehát elkerülni nem tudjuk, viszont a reagálást, a levédekezést jobban meg kell szerveznünk.

Erős Gábor: nem mindegy a szájíz

Erős Gábor, a kazincbarcikai labdarúgó csapat irányítója hozzátette még:

– A támadó játékunk rendben van, és a nyolc mérkőzésen összeszedett mindössze tizenegy sárga lap is beszédes, jelzi, hogy miként állunk a játékhoz – mondta a tréner, aki a hét végi összecsapással kapcsolatban ekképpen nyilatkozott. – Nagy valószínűséggel hasonló mérkőzés vár ránk, mint amilyen a legutóbbi volt. A Békéscsaba egy szervezett csapat, amelynek egyrészt meg vannak a gyors játékosai, emellett fizikálisan erősek, továbbá a rögzített szituációk révén nagyon veszélyesek. Minden bizonnyal ismét nálunk lesz többet a labda, újfent lesznek lehetőségeink, amelyekből – remélhetőleg – minél többet gólra tudunk váltani, és nem kell majd rohanni az eredmény után, mint a múlt héten. Október 13-án nem lesz forduló a válogatott szereplése miatt, nagyon fontos tehát, hogy milyen szájízzel megyünk a kéthetes szünetre, azaz mindent meg fogunk tenni a 3 pont megszerzése érdekében.

Erős Gábor azt is elárulta, hogy a korábbival ellentétben ezúttal nem terveznek edzőmeccset jövő péntekre, október 11-re.

A Barcikában még korábbi műtéte után lábadozik Gante, és hasonló ok miatt Bánhegyi is szintén rehabilitációját végzi. Csatári bokasérülése javul ugyan, ám várhatóan csak a válogatott szünetet követően lesz ismét bevethető, valamint a hasonló problémával küzdött Balázsi L. játéka is kérdéses.

A várható kezdőcsapat: Fadgyas – Ternován, Polgár K., Debreceni, Demeter – Varga J., Lucas – Pintér Á., Kártik, Bódi Á. – Szabó M.