Volt plusz nyomás

A szezonzáró előtt Csomós Miklós mellett egy másik borsodi versenyzőnek is volt még matematikai esélye arra, hogy megnyerje a pontversenyt. Német Gábor sokáig komoly párharcot vívott Velenczei Ádámmal, végül Mádon egy partfalnak ütközött. A futamot olyan mértékű időveszteséggel tudta csak folytatni, hogy ezzel a reményei elszálltak. Német végül nyolcadikként ért célba, amivel az éves összetett harmadik helyét szerezte meg.

- Nagyon szerettünk volna jól teljesíteni, de a hétvége első napján nagyon mélyponton voltam. Nem éreztem a ritmust, egyáltalán nem találtam magam, amit természetesen a stopper is visszaigazolt - értékelt a futam végén Német Gábor. - Lehetséges, hogy egy plusz nyomás volt rajtam, annak viszont örülök, hogy a mádi kaland fényében egyáltalán célba tudtunk érni, és végül a bajnokságban megszereztük a harmadik helyezést. Az összkép mindenképpen pozitív. Tavasszal Diósgyőrben először nyertünk futamot, a szezon végén pedig a korábbiakhoz képest sikerült előrelépni. Nagyjából ennyit terveztünk a bajnokság kezdete előtt, úgyhogy nincs miért csalódottnak lennünk.

A HUMDA Országos Rally Bajnokság ezzel véget ért. A párosok hat versenyhétvégén keresztül küzdöttek a bajnoki pontokért. Csomós Miklós három, Velenczei Ádám két, Német Gábor pedig egy futamot nyert. Régiónkban két verseny volt: tavasszal a Bükköt, most pedig a Zemplént foglalták el a ralisok.