Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alapszakasz, 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés

PannErgy-Miskolci VLC – Újpest VSE (Miskolc, Dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, szerda, 19.30)

Kemény Kristóf, az MVLC vezetőedzője: – Korábban játszottunk volna, de mivel ellenfelünknek volt egy meghívása abban az időpontban egy egyiptomi tornára, a sportbaráti etika megkívánta, hogy a halasztási kérelmüknek tegyünk eleget. Erre most volt lehetőség, így megtettük, és persze bármikor lehet fordított eset is, amikor nekünk lesz szükségünk partnerségre. Nagyon fontos lenne, hogy nyerjünk, hogy megszerezzük a három pontot a rendes játékidőben. Viszont: nehéz meccsre számítunk, mert az UVSE tavaly is ért el jó eredményeket, sok ellenfelének megnehezítette a dolgát. Egy fiatal, motivált csapat, de nekünk mindettől függetlenül győznünk kell ezen a találkozón.