Labdarúgás, Magyar Kupa, 4. forduló

Fehérvár FC - DVTK (2-1) - így látták a szakvezetők:

Pető Tamás: – Nagyon örülök a fiatalok teljesítményének, odafigyelünk rájuk, nagyon jó úton járnak. Remekül helytálltak hatvan percig, az első félidőben fizikai fölényben volt DVTK. Aztán jöttek azok a játékosok, akik ezt helyre rakták, azt gondolom, a győzelmünk, a továbbjutásunk megérdemelt. Az egész szezonunk egy új út, voltak már hullámvölgyek is, de most jó felé megyünk, egybe érett a csapat.

Vladimir Radenkovic: – Igazi kupamérkőzés volt, remek hangulattal, jó meccsnek örvendhettek a nézők, s bár az első félidőben mi uraltuk a játékot, mégis csak egygólos előnyt szereztünk. Miután egyenlített a hazai együttes, számos lehetőség adódott előttünk, de kimaradtak a helyzetek, majd ahogy az általában egy kupameccsen lenni szokott, egy pillanat is elég volt ahhoz, hogy forduljon a kocka. Ez történt velünk is. Balszerencsések voltunk, ennek ellenére elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával és teljesítményével.