Vízilabda: OB I

Férfi OB I, 2. forduló

PannErgy-Miskolci VLC – Genesys OSC-Újbuda 4–12 (1–0, 0–4, 1–3, 2–5)

Miskolc, 200 néző. V.: Tordai, Fodor.

PannErgy-MVLC: Grieszbacher – Smitula, Oltean, G. Rossi, Vismeg B., Várkonyi, Blazevic. Csere: Szabó G. (kapus), Simon B., Almási 1, Tőzsér 1, Hegedűs B., Mészáros B. 1., Bikki-Petró 1. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Genesys OSC-Újbuda: Fernandes –Szalai 3, Baksa 1, Mészáros 1, Gyárfás 3, S. Rossi 1, Aranyi 1. Csere: Bisztritsányi (kapus), Varga B. 1, Várnai 1, Ten Broek, Nagy N., Török. Vezetőedző: Kovács Róbert.

Gól/emberelőnyből: 1/10, ill. 5/12.

Gól/büntetőből: 0, ill. 0

Kemény Kristóf: – Gratulálok az OSC-nek. Egy nagyon nehéz úton voltak, én is éltem át hasonlót korábban edzőként. Ilyenkor egy csapat vagy szétesik, vagy összeáll, az OSC összeállt, jól játszottak. Ha jól játszunk, vélhetően akkor is nyertek volna, de ez most nem derült ki. Ebből a szempontból van hiányérzetem.

Kovács Róbert: – Gratulálok a csapatnak, eg elég nehéz helyzetből érkeztünk Miskolcra. Nehéz két hét volt mögöttünk, hiszen kiestünk a Magyar Kupából, és ez Euro Kupából is. Sebszett vadként jöttünk, így is játszottunk, az első negyedben még akadoztunk, a másodiktól kezdve azonban kiszakadt a gólzsák. Illetve voltak egész jó egyéni teljesítmények is.