A labdarúgó NB I 9. fordulójában, szombaton 19.30-kor rendezik meg a Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK mérkőzést, amely iránt óriási érdeklődés volt tapasztalható mindkét szurkolótábor részéről. Napok óta csak a 32 ezer forintos VIP jegyeket lehet kapni, mivel a múlt héten pénteken a nyíregyházi drukkerek megvásárolták a részükre az utolsó etapban piacra dobott bilétákat (így a létszámuk 6900 fő lesz), míg a DVTK drukkerek két körben – a múlt héten szerdán előbb az ultrák 250 darabot, majd csütörtökön mások is – vásárolhattak a 800 darabos vendég kontingensből, amelyek csütörtöki része rövid idő alatt, fél órán belül elfogyott.

Szerdán, vagyis ma délután újabb 50, a diósgyőri táborba érvényes biléta került forgalomba, ám az árusítás kezdetének időpontját a korábbiaktól eltérően nem hirdették meg előre a diósgyőri klub a honlapján, így tervezhetetlenül kellett a leggyorsabbnak lenniük azoknak, akik még jegyhez akartak jutni. Az akció csak pár percig tartott, az 50 belépő villámgyorsan elkelt. Mindez azt is jelenti, hogy 850 diósgyőri szurkoló lesz jelen a vendégszektorban.

Érdekesség, hogy két hete, amikor a Debreceni VSC vizitált a szabolcsi városban, NB I-es bajnokin, szintén két körben kaptak jegyeket, elsőre ők is 800 bilétához jutottak, a második körben pedig 122 darabhoz, így a vendégtábor akkor – mivel minden jegy elkelt – 922 fős volt.