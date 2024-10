Pontot, pontokat

– Véget ért a veretlenségi sorozatunk, mert múlt héten az MTK jobb volt nálunk. És ahogy a győzelmek után azt mondtam a srácoknak, hogy ne a múlttal foglalkozzanak, hanem előre tekintsenek, most is arra hívtam fel figyelmüket, hogy a következő mérkőzésre koncentráljanak – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – Létszámban megvagyunk, mert ugyan Sentic, Popadiuc és Drezgic továbbra sem játszhat, és Vallejo is megsérült az egyik edzésen, ugyanakkor Lund és Feuillassier újra bekapcsolódott a munkába, és végre a fiatalok is egészségesek. A Puskás Akadémia technikai és fizikális mutatók területén is kiváló csapat, valamint több veszélyes góllövővel rendelkeznek. Hajszál híján bejutottak az Európa Konferencia Ligába, és a bajnokságban is jól szerepelnek. Sokkal támadóbban játszanak, mint korábban, bátran letámadnak, és belemennek az egy az egy, illetve a test a test elleni összecsapásokba. Éppen ezért nekünk észnél kell lenni, amikor az ellenfél birtokolja a labdát, és okosan kell játszani, amikor nálunk van, valamint különösen fontosak lesznek az átmenetek. Kellőképpen motiváltak vagyunk, hogy megküzdjünk velük, és megint magamat ismételve, minden mérkőzés egy új fejezet, ami 0-0-ról indul. Úgy utazunk Felcsútra, hogy pontot, pontokat szerezzünk.