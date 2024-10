DVTK: képek a falon

– Persze, hogy emlékszem erre a meccsre, hiszen ez az egyik legemlékezetesebb mérkőzésem edzőként, ráadásul éppen két napja újra éltem néhány pillanatot – mondta Vitelki Zoltán, majd így folytatta: – Kerestem egy dokumentumot egy külső winchesteren, amelyen korábbi adatokat tárolok, és ez is köztük volt, úgyhogy amikor észrevettem, rákattintottam, és megnéztem a mérkőzésről készült összefoglalót, még a meccs teljes felvételéből is megtekintettem néhány percet, de még a találkozóval kapcsolatos, az összecsapás előtt készült feljegyezéseimbe is belelapoztam, az akkori taktikát is átfutottam. De nem kellett nagyon nézegetnem, mert élénken él bennem ez a mérkőzés, tudom, hogy kiemelten készültünk rá. Diósgyőrben nőttem fel, játszottam hosszú éveken át, nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mit jelentenek a Nyíregyháza elleni összecsapások. A játékosok motivációját magas szintre kellett hozni erre az összecsapásra, amit mi azzal próbáltunk a maximumra emelni, hogy a nyíregyházi öltöző falait olyan képekkel tettük tele, ami a DVTK szurkolókról készült. Azért, hogy az öltözőben töltött minden pillanatban tisztában legyen mindenki azzal, hogy ez a meccs a drukkerek számára mindennél fontosabb.