Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó bajnokit rendeznek szombaton 19.30-tól a szabolcsi megyeszékhelyen. És akkor a múlt: több mint kilenc év után mérkőznek meg egymással a csapatok az élvonalban, ez lesz a felek 25. egymás elleni meccse az első osztályban. A két együttes egymás elleni múltjában, a nyíregyházi együttes 12 alkalommal volt pályaválasztó, és egy mérkőzés kivételével mindig pontokat, vagy pontot szereztek. A DVTK csupán egyetlen egyszer tudott nyerni a szabolcsi gárda vendégeként: a legutóbbi nyíregyházi ütközet során, 2015. május 23-án, 2-1-re, egy 90. percben szerzett góllal. A diósgyőri csapatot ezen a mérkőzésen megbízott vezetőedzőként, a labdarúgóként nagy közönség kedvenc, a csupaszív játékáról ismert Vitelki Zoltán irányította.

A DVTK egyetlen olyan csapata, amelyik győzni tudott NB I-es meccsen, Nyíregyházán

Fotó: DVTK

DVTK: képek a falon

– Persze, hogy emlékszem erre a meccsre, hiszen ez az egyik legemlékezetesebb mérkőzésem edzőként, ráadásul éppen két napja újra éltem néhány pillanatot – mondta Vitelki Zoltán, majd így folytatta: – Kerestem egy dokumentumot egy külső winchesteren, amelyen korábbi adatokat tárolok, és ez is köztük volt, úgyhogy amikor észrevettem, rákattintottam, és megnéztem a mérkőzésről készült összefoglalót, még a meccs teljes felvételéből is megtekintettem néhány percet, de még a találkozóval kapcsolatos, az összecsapás előtt készült feljegyezéseimbe is belelapoztam, az akkori taktikát is átfutottam. De nem kellett nagyon nézegetnem, mert élénken él bennem ez a mérkőzés, tudom, hogy kiemelten készültünk rá. Diósgyőrben nőttem fel, játszottam hosszú éveken át, nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mit jelentenek a Nyíregyháza elleni összecsapások. A játékosok motivációját magas szintre kellett hozni erre az összecsapásra, amit mi azzal próbáltunk a maximumra emelni, hogy a nyíregyházi öltöző falait olyan képekkel tettük tele, ami a DVTK szurkolókról készült. Azért, hogy az öltözőben töltött minden pillanatban tisztában legyen mindenki azzal, hogy ez a meccs a drukkerek számára mindennél fontosabb.

Vitelki Zoltán 2015. április 28-a és 2015. május 31-e között 5 bajnokin irányította a DVTK-t NB I: 5Nemzeti Sport

Fotó: Korponai Tamás

Az akkori meccs

És, hogy milyen volt az akkori mérkőzés?

– Pontosan emlékszem erre: mindkét oldalon voltak helyzetek, és valamivel talán a Nyíregyháza állt közelebb a győzelemhez. A 77. percben sikerült egyenlítenünk, és bár a hazaiak mentek az újabb gól megszerzéséért, ezt nekünk sikerült elérni – mondta Vitelki Zoltán. – A 90. percben született Boros Gabi találta, aki előtte néhány másodperccel állt be, élete első NB I-es bajnokijára. A döntő gól előtt a Nyíregyháza támadott, de labdaszerzésünk után Okuka jobbról beindította Bognárt, aki vagy 30 méteren vezette a labdát a jobb oldalon. Aztán a 16-os magasságában középre passzolt, ahol Gosztonyi átlépte a lasztit, ami így Komanhoz került, ő pedig kitette balra, ott pedig Boros, bal lábbal, a kapus mozgásával ellentétesen, a kapu bal oldalába lőtt. Hozzáteszem: ezen a mérkőzésen Antal Botond remekül védett, nagy bravúrokat mutatott be, még a 93. percben is volt egy szuper hárítása. Persze, azért nem érdemtelenül nyertük meg a meccset, nagyon sokat gyakoroltuk azon a héten a kontrákat, és végül ez döntötte el a mérkőzést.