Jégkorong. A 11. forduló keretében ma 18 óra 30 perctől a népkerti csarnokban játsszák a DVTK Jegesmedvék – Debreceni EAC mérkőzést, vasárnap pedig 17 óra 30-tól a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok ad otthont a FEHA 19 – DVTK Jegesmedvék találkozónak - írta a boon.hu



Láda Balázs, a DVTK vezetőedzője

DVTK: ezer felett



Egy vereség, egy győzelem, rendre így hajt a csapat, ennek jegyében mire számíthatnak a szurkolók a folytatásban? – ezt kérdeztük Marosi Tamástól, a DVTK https://dvtk.eu/3-jegkorong-sportagmarketing vezetőjétől.

– Amennyiben megnézzük a liga többi csapatának eredményét láthatjuk, hogy nem csak mi játszunk szoros meccseket, így már nem csak közhely, hanem tény: bárki nyerhet bárki ellen. A szurkolók számára pozitívum lehet, hogy minden találkozóban benne van az az izgalmi faktor, hogy kiszámíthatatlan a mérkőzés végkimenetele, a csapatok szoros csatában döntik el, hogy az adott napon melyik a jobb együttes. Így a mostani hétvége is hasonló izgalmakat tartogat, de természetesen abban bízunk, hogy ezúttal két győzelemmel zárhatjuk a hétvégét. Az eddigi tíz játéknap alapján azt tapasztaljuk, hogy mindenképpen pozitív változás a fix hétvégi játéknapok rögzítése. A szurkolók számára kiszámítható és tervezhető a menetrendünk és minden hétvégére jut egy hazai rangadó. Ezek a tényezők a nézőszámokon is meglátszanak, a hazai alapszakasz mérkőzéseink alapján ezer felett van az átlag nézőszámunk.

Ezután szóba hoztuk: rendszeresen előfordul, hogy a jegyzőkönyvbe beírt játékosok közül egy-kettő egyetlen másodpercet sem kap a szakvezetéstől. Mi annak az akadálya, hogy az összes kispadon lévő felmenjen a jégre kérdésünkre Marosi Tamás így felelt:

– A jégen töltött időről szóló statisztikai mutatót az idei szezonban kezdték el használni, ami egy újítása a ligának. Mint minden új rendszernél, a „time on ice” statisztikában is vannak még kezdeti nehézségek, így nem minden esetben tökéletesen helyes, ha azt látjuk, hogy több játékos jégre sem lépett, de biztosak vagyunk benne, hogy pár játéknap után már hiba nélkül fog működni a rendszer. Csapatunk esetében elmondható, hogy a szakvezetés legtöbbször mind a négy sornak lehetőséget ad a mérkőzések során, a negyedik sor is fontos feladatokat lát el. A meccs hajrájában pedig az edzők az adott mérkőzés tapasztalatai alapján döntenek arról, hogy a végjátékban ki milyen és mennyi szerepet kap.