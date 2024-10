Fordulás után

A térfélcsere után a mezőny legeredményesebbje, Kányási úgy szerzett gólt, hogy előtte leültette Slocumot, majd Charles berámolt egy trojkát, és máris jobban állt a DVTK (38-36). De megint nem sokáig, mert keményített védekezésén a Basket Landes (40-44), és mivel támadásban a hazaiaknak több rossz passzuk is volt, a vendégek büntettek (42-49). Aztán egy labdavesztés után leindításos kosarat kaptak a hazaiak, amelynek a végén faultot is fújtak a játékvezetők, majd ezzel összefüggő reklamálást technikaival büntetették, és mivel mindkét büntetőt értékesítették a franciák, így rövid idő alatt négy ponttal növelték előnyüket (44-53). A negyed végén Charles csökkentette csapata hátrányát (46-53), de ezzel együtt is nagyon nehéz helyzetben volt a Diósgyőr.

Hát még akkor, amikor Bussiere bevágott egy triplát a 31. percben (46-58). Persze próbálta a harmadik negyed sok eladott labdáját kompenzálni a Diósgyőr, és távoli dobásokkal visszajönni a meccsbe, de a tripla kísérletek eredményessége nem volt az igazi (52-60). Mivel a DVTK-nál mindössze két jobb egyéni teljesítmény akadt, Kényásié és Charlesé, nem volt esély a bravúros befejezésre, főleg azok után, hogy Lacan 74 másodperccel a vége előtt triplát hintett (56-65).

A vereség egyben azt is jelenti, hogy a DVTK Hun-Therm továbbjutási esélyei gyakorlatilag elszálltak, mert ha a hátralévő két fordulóban, az olasz Schio és a spanyol Avenida otthonában is nyerni tudnának a piros-fehérek, valószínűleg ez is kevés lenne a csoport 3. helyének megszerzéséhez, az Euroliga legjobb 12 csapata közé jutáshoz. Úgyhogy az évad következő nemzetközi hazai meccsét jó eséllyel már a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupában játsszák a piros-fehérek.