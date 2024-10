A női kosárlabda Euroliga A-csoport 4. fordulójában szerdán 18.00-tól Miskolcon, a DVTK Arénában DVTK Hun-Therm – Basket Landes mérkőzést rendeznek. A francia csapat ellen sorsdöntő meccset játszanak a piros-fehérek, ugyanis egy győzelemmel életben tarthatják továbbjutási esélyeiket, azt, hogy a legrangosabb európai sorozatban a legjobb 12 közé kerülnek, vereség esetén azonban kilátástalan helyzetbe kerülnek, ugyanis a hátralévő két fordulóban az olasz Schio és a spanyol Avenida otthonában is nyerniük kellene ahhoz, hogy elkerüljék a leszálló ágat, ami kontinens második számú sorozatába, az Európa Kupába visz (az Euroliga csoportok utolsó helyezettjei ide esnek ki).

A DVTK Hun-Therm jelenleg a 4. helyen áll a tabellán

DVTK Hun-Therm: nincs más út

– Nincs más út, itt, ezen a meccsen nyerni kell! – jelentette ki Völgyi Péter, DVTK Hun-Therm vezetőedzője. – Nagyon szeretnénk visszavágni a francia csapatnak, a három héttel ezelőtti vereségért. Ehhez sok energiára lesz szükségünk, többek között azért is, mert az előző találkozóhoz képest a Basket Landes erősödött, ugyanis a német Geiselsoder is bevehető már ellenünk, nem is szólva arról, hogy ellenfelünknek a múlt hét végén nem volt bajnokija, így a múlt hét szerdai, az olasz Schio elleni Euroliga mérkőzésük után, egy héten át a mi játékunkra készülhettek.

A tét nem kicsi, az Euroliga tavalyi évadjában remekül szerepelt, a negyeddöntőig jutott meglepetés csapatnak, a Diósgyőrnek csak a győzelem adhat reményt az Euroligában maradásra.

– Mi játszunk hazai pályán, az összecsapásnak a továbbjutás szempontjából óriási jelentősége van, ennek megfelelően állunk hozzá a mérkőzéshez – mondta a diósgyőri edző. – Az első perctől az utolsóig ugyanolyan elánnal kell küzdenünk, zakatolnunk a pályán. A múlt csütörtökön, az Avenida ellen egy félidőn át nagyon magas szinten játszottunk, de ez kevésnek bizonyult, úgyhogy ezt az időszakot ki kell tolni. Mivel nagyon fizikális csapat a Basket Landes, a lepattanó párharc kulcsfontosságú lehet. Sérültünk nincs, ez jó hír, de vannak játékosok, akik az előző meccseken bizonytalanok voltak, elmaradtak attól, amire képesek, amit várunk tőlük. Elsősorban a gyűrű alatti kosarakban, a ziccerek értékesítésében kellene többet mutatnunk, hogy azokat a helyzeteket, amelyekért megdolgozunk a mezőnyben, gólokra is váltsuk. Támadásban ez a legfontosabb, a védekezésben pedig ugyanúgy kell harcolni minden labdáért, ahogy azt eddig is tettük.

A diósgyőri csapat nagy támasza az elmúlt időszakban a fanatikus közönsége volt, és ezúttal is elkél majd a segítség tőlük.

– Ezen a mérkőzésen minden tényezőnek nagy jelentősége lehet, így az atmoszférának is. A lelátóról eddig is megkaptuk a segítséget, minden meccsen mögöttünk volt a fanatikus táborunk. Igen ám, de tudni kell, hogy ez egy kiemelten fontos összecsapás a számunkra, amivel nyilván tisztában vannak a drukkerek is, így remélhetőleg a csarnok hangulatán is érződik majd ez – mondta Völgyi Péter.