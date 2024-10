A női kosárlabda NB I 6. fordulójában DVTK HT – Dávid Kornél KA mérkőzést rendeztek szombaton este. A hazai csapat légiósai közül Tadic nem volt keretben, ezúttal ő kapott pihenőt.

Charles (fehérben) ezúttal is a DVTK HT húzóembere volt

Fotó: NSO/Kovács Péter

DVTK HT: jobb lepattanózás

Az első negyedben elején nem céloztak túl jól a csapatok, meglehetősen kevés gól esett, és hiába cseréltek az edzők, a nagy áttörés nem akart bekövetkezni. A Diósgyőr viszont sokkal jobban szedte a lepattanókat, és bár dobószázalékban elmaradt ellenfelétől, ennek ellenére vezetni tudott, néhány pontos előnyre tett szert a negyed végéig (16-11).

A második menetben sem javult nagyot a Diósgyőr eredményessége, és amikor a fehérvári együttes 1 pontra felzárkózott, Völgyi Péter edző időt kért, a 14. percben (21-20). Ami után, büntetőkből még a vezetést is átvette a vendégcsapat. Keményen kellett dolgoznia a piros-fehér együttesnek, hogy magára találjon, persze nem Charlesnek, aki vitte a prímet, termelt. A negyed hajrájában Lelik húzott be egy hármast, ami egy kis pluszt jelentett a DVTK Hun-Therm csapatának (33-27).

védekezése kezdett látszódni az eredményen is. A 26. percben Lelik triplájával 10 pont fölé nőtt a piros-fehérek előnye (43-32), és bár a folytatásában kevés találat született, az utolsó játékrészt megnyugtató előnnyel kezdhette a vendéglátó (47-36).

A negyedik negyedben még inkább dominálni tudott a Diósgyőr, a 34. percben Kányási hármasával húsz pont lett a két csapat között (56-36), ami után időt kértek a fehérváriak. A hazaiak 9-0-s etapját büntetőkkel zárta le Strong, és ezután a vendégek összehoztak egy jobb periódust (56-44), de ennek túl nagy jelentősége már nem volt, a meccs már korábban eldőlt.

A DVTK Hun-Therm a következő meccsét a jövő héten szerdán 18.00-tól, hazai környezetben, az Euroliga csoportkörében a Basket Landes ellen játssza.