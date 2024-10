DVTK Hun-Therm – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 87-35 (17-10, 24-10, 19-11, 27-4)

Miskolc, 800 néző. V.: Nagy V., Horváth Cs., Nepp.

DVTK Hun-Therm: Aho T. 8, Charles, LELIK 20/6, JOVANOVIC 12/6, GRIGALUSKYTE 14/3. Csere: Kányási 6/6, Tenyér 6, TADIC 10, Miklós M. 2, Fárbás 7/3, Poczkodi 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós: HAINES 15/9, Zsámár P., Vári 5/3, Zsámár L. 2, Juhász A. 5. Csere: Rozman 4, Koch, Kovács K. 2, Csoma 2, Kovac, Szeitl. Vezetőedző: Armaghani Ármin.

Völgyi Péter: – A csapat egy kicsit már a szerdai Euroliga rajtjára fókuszál, az edzéseken főleg, és ez a meccsen is érezhető volt. Ezek a bajnokik arról is szólnak, hogy tudunk a nemzetközi meccsekre gyakorolni.

Armaghani Ármin: – Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Úgy, hogy magukhoz képest talán még egy picit is gyengébben is játszottak, de ezt mi nem tudtuk kihasználni. Gyermeteg hibáink voltak, és úgy érzem, hogy az eddigi meccseink közül ma teljesítettük a legnyeglébben.