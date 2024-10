A női kosárlabda Euroliga A-csoport 1. fordulójában Basket Landes – DVTK HT mérkőzést rendeztek.

A DVTK HT csapatában Charles ezúttal is kezdőként jutott szóhoz

Fotó: FIBA

A DVTK HT és a szurkolói

A hazai csapat Lacan pontjaival jutott előnyhöz (4-0), aztán jött Charles duplája, majd Lelik triplája (4-5). A telt házas meccsen, a lelátóra kihelyezett zenekar folyamatosan nyomta az élő muzsikát, a francia úri közönség pedig tapssal díjazta a fehér mezesek jó megmozdulásait. Ezek mellett a – meccsen való részvételért közel 2500 kilométert autózott – háromfős diósgyőri vendégtábor hangja nem tudott érvényesülni. Ahogy a Lelik hármasa után DVTK Hun-Therm támadójátéka sem. Mindkét oldalon volt döcögés, 8-5 után a piros dresszesek franciája, Tadic húzott be két büntetőt a franciáknak, majd Kányási dobása talált utat a gyűrűbe (8-9). A kosárszegény negyed végén azonban a vendéglátók mutattak többet (12-9).

És a második menet elején is (18-9), emiatt a piros-fehérek vezetőedzője, Völgyi Péter a 12. percben időt kért. Ám a pauza után Slocum hármasa ért célba, így tíz pont fölé nőtt a hazaiak előnye (21-9). A Basket Landes a folytatásban is jobban szedte a lepattanókat, pontosabban is dobott, a diósgyőriek támadójátéka nagyon halvány volt, a második játékrészben sem sikerült legalább tíz pontot összekaparni (28-18).

Másik DVTK

Bár a fordulás után a francia csapat szerezte az első gólt, de utána egy másik Diósgyőr volt a pályán, az első húsz perchez képest. Remekül védekeztek a vendégek, nem ismertek elveszett labdát, és már a támadások befejezésével sem volt gond, így egy 10-0-s szériával (!) nyitottá tették a meccset (30-28). A mélyen lévő hazaiak közül Fuehring váltott sportágat, durva játéka azonban csak nagy sokára szúrt szemet a játékvezetőknek. Ám miután kapott egy technikait, Lelik büntetőjével minimálisra csökkent a csapatok közötti különbség (34-33). A harmadik negyed végén Lelik akciógóljával hosszú idő után ismét a Diósgyőr állt jobban (34-35), de nem sokáig, mert erre Slocum válaszolt (36-35).

A negyedik játékrész elején Jovanovic villant, előbb egy triplát vert be, majd két büntetőt (35-40). A hazai csapatnak kellett kapaszkodnia, miközben a ,,kultúrközönség” kipécézte magának a DVTK egyik legjobbját, Leliket, aki bármit tett, fújolták, fütyülték. A 35. percben a francia gárda visszavette a vezetést, majd triplát váltott a két csapat (46-45). Felváltva vezettek a felek, ám Lelik büntetője után Charles hármasa a gyűrűben landolt, így 199 másodperccel a vége előtt időt kért a házigazda (48-51). Kimaradt diósgyőri dobások után szépített a Basket Landes, az utolsó perc pedog 1 pontos DVTK előnnyel kezdődött (50-51). A végjátékban Grigalauskyte egy büntetője után a második kimaradt, de a lepattanót a pirosak szerezték meg, ami után hazai fault jött, és Grigalauskyte két jó büntije (50-54), illetve 32 másodperccel a zárás előtt francia időkérés. Ami után Slocum hármasával feljöttek, majd vendég támadás végén Charles dobást hibázott, a leinduló hazai közül Slocmmal szabálytalankodtak, akinek a két büntetőjével megnyerte a meccset a Basket Landes.