A női kosárlabda Euroliga A-csoport 2. fordulójában, szerdán este a DVTK HT csapata az olasz Beretta Famila Schio gárdáját fogadta. A hazaiaknál a műtétje után visszatérőben lévő Aho Nina már a meccskeretben volt, együtt melegített be a csapattársaival, de apályára küldését még nem tervezte Völgyi Péter vezetőedző. A vendégeknél két légiós is hiányzott, a magyar válogatott Juhász Dorka, és a horvát válogatott Ivana Dojkic, mert mindketten érdekeltek a WNBA, az észak-amerikai női profi liga jelenleg is zajló döntőjében.

A DVTK HT csapatában Jovanovic is pályára lépett az olaszok ellen

Fotó: MW

DVTK HT: triplával nyitottak

A meccs első találatát Jovanovic szerezte, de triplája után, az olaszok két távolival válaszoltak (3-6), és utána sem álltak le, összehoztak egy 10-0-s szériát. A Schio védekezése koncentrált volt, a 6. percben 10 pontra nőtt az előnyük, így a hazaiak szakvezetője időt kért (6-16). Völgyi Péter cserékkel igyekezett felrázni, sebességebe hozni csapatát, és voltak biztató jelek (10-16), de a játékrész hajrájában a pontosabban dobó narancs mezesek visszatették a közte tízet (12-22). A negyed végén volt egy kis videózás, hogy Kányási triplája, ami a gyűrűben kötött ki, időn belül volt-e, kiderült, hogy igen (15-22).