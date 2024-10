DVTK HT és a sebesség

– Próbáltunk úgy játszani az előző mérkőzésünkön, hogy azt a sebességet, amire a jövő héttől, az Euroliga szezon kezdetétől szükség lesz, hozni tudjuk, hogy a szerzett labdákból magas fordulatszámon kosárlabdázzunk. Ez sokszor sikerült, néhányszor nem, előfordultak hibák, így dolgoznunk kell azon, hogy folyamatosan tudjunk nagy sebességgel játszani – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd rátért a soros ellenfélre: – A szigetszentmiklósi csapat, szerkezetét tekintve hasonlít a a jövő szerdai ellenfelünkre, a Basket Landesra, a tekintetben mindenképpen, hogy nincs tipikus ötös játékosuk, és hogy a hárompontos dobásokra építenek. Persze van különbség kettejük között, mert a franciák ezt a stílust azért magasabb szinten játsszák. De nekünk jól jön, hogy egy ilyen ellenféllel találkozunk most, szombaton délután, és azért kezdünk ilyen korai időpontban, hogy azok a DVTK drukkerek, akik nem vonattal, hanem autóval mennek a Nyíregyháza elleni, idegenbeli focimeccsre, a mi bajnokink után oda is el tudjanak menni. Szerdán, az első hazai mérkőzésünkre nagyon sokan kilátogattak, nagyon jó volt ezt konstatálni, újra átérezni a remek hangulatot, amit a szurkolók teremtenek. Remélhetőleg hasonlóban lesz részünk most is. Ami a keretünket illeti: Aho N. és Toman változatlanul nem bevethető, bár előbbinek lesz egy olyan fizikai tesztje, ami, ha pozitív eredménnyel zárul, akkor rövid időn belül már a csapatedzéseken is részt vehet, és megkezdődhet a visszaépítése. A szerdai bajnokin, a BEAC ellen terveztük Gulbe bemutatkozását, de sajnos a bokája megsérült, és bár úgy néz ki, hogy nincs nagy probléma, emiatt pihentetni kellett, ami eltarthat pár napig.