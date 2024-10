DVTK HT: Aho Nináról

A DVTK Hun-Therm legutóbbi meccsén, a szombati, idegenbeli bajnokin, a VBW CEKK Cegléd ellen, ebben az évadban először lépett pályára a magyar válogatott Aho Nina. A tavaly bajnoki címet szerzett csapat meghatározó játékosa, műtétjét követő rehabilitációja után tért vissza.

– Egy ilyen hosszú kihagyás után minden játékosnak, így Ninának is időre, rengeteg edzésre és meccsekre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerje korábbi formáját. Szerencsére az elmúlt napokban volt lehetőségünk az edzéseken sokat gyakorolni két kosárra, Nina pedig napról napra lesz egyre jobb, és fokozatosan jut majd egyre több időhöz a pályán – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – A múlt heti, Schio elleni mérkőzés után az olasz csapat játékosa, Verona többek között arról is nyilatkozott, hogy a DVTK Arénában nem könnyű ellenfélként játszani, a különleges hangulat miatt. Azon a meccsen is nagy segítséget kaptunk a lelátóról, amit ez úton is köszönünk, de most is szükségünk lesz a szurkolók támogatására. Mivel a mostani meccs jobb időpontban van, nem kezdődik későn, remélem, hogy még többen leszünk a csarnokban.

Az ellenfélről

A tavalyi spanyol bajnokság ezüstérmese, a Perfumerias Avenida hét játékosát marasztalta az előző évi keretéből, három hazai kosarast, Silvia Dominguezt, Andrea Vilarót és Laura Gilt, valamint a görög Mariella Fasoulát, a mail-i Sika Konét, az amerikai Arica Cartert és a belga Antonia Delaere-t. A három távozójuk, a török Olcay Cakir (Fenerbahce), a spanyol Leonor Rodriguez (Ardoi) és Határ Bernadett (Valencia) helyett, helyére hat (!) játékost hoztak. A Puerto Rico-i, amerikai Arella Guirantest – aki két éve a DVTK Hun-Therm játékosa volt – az olasz Schiótól igazolták át, a holland Laura Cornelius a török Mersitől érkezett, az amerikai Cierra Burdick a spanyol Valenciától, a szerb Masa Jankovic a romániai Sepsiszentgyörgytől, a brit Mikiah Herbert Harrigan a török Galatasaraytól, a fiatal spanyol Iyana Martin Carrion pedig a spanyol Segle együttesétől. Kosárlabda: női Euroliga A női kosárlabda Euroliga 2. fordulójának eredményei, a csoportok állása, a 3. forduló programja

A-csoport: DVTK Hun-Therm – Beretta Famila Schio (olasz) 70-63 (15-22, 14-10, 16-10, 25-21), Perfumerias Avenida (spanyol) – Basket Landes (francia) 81-52 (23-9, 22-24, 15-11, 21-8). A csoport állása: 1. Famila Schio 3 pont, 2. DVTK Hun-Therm 3, 3. Perfumerias Avenida 3, 4. Basket Landes 3.

Szerda, 20.00: Beretta Famila Schio – Basket Landes, csütörtök, 18.00: DVTK Hun-Therm – Perfumerias Avenida.

B-csoport: CBK Mersin (török) – Zabiny Brno (cseh) 88-74 (29-23, 24-25, 20-17, 15-19), Olympiacos (görög) – Tango Bourges Basket (francia) 53-88 (15-25, 10-20, 15-26, 13-17). A csoport állása: 1. CBK Mersin 4 pont, 2. Tango Bourges Basket 3, 3. Zabiny Brno 3, 4. Olympiacos 2.

Szerda, 17.30: Olympiacos – CBK Mersin, csütörtök, 20.00: Tango Bourges Basket – Zabiny Brno.

C-csoport: Fenerbahce Opet (török) – Casademont Zaragoza (spanyol) 84-64 (23-9, 25-23, 23-23, 13-9), KGHM BC Polkowice (lengyel) – Villeneuve d'Ascq LM (francia) 90-63 (13-15, 31-15, 18-12, 28-21). A csoport állása: 1. Fenerbahce Opet 4 pont, 2. Casademont Zaragoza 3, 3. KGHM BC Polkowice 3, 4. Villeneuve d'Ascq LM 2.

Szerda, 19.00: KGHM BC Polkowice – Fenerbahce Opet, 20.00: Villeneuve d'Ascq LM – Casademont Zaragoza.

D-csoport: ZVVZ USK Praha (cseh) – Serco UNI Győr 82-68 (17-10, 28-24, 25-16, 12-18), Umana Reyer Venezia (olasz) – Valencia BC (spanyol) 75-67 (14-25, 22-14, 21-14, 18-14). A csoport állása: 1. Umana Reyer Venezia 4 pont, 2. Valencia BC 3, 3. ZVVZ USK Praha 3, 4. Serco UNI Győr 2.

Szerda, 20.00: Valencia BC – Serco UNI Győr, – Serco UNI Győr, csütörtök, 19.30: Umana Reyer Venezia – ZVVZ USK Praha.