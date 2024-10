DVTK Hun-Therm – Beretta Famila Schio mérkőzést rendeznek szerdán 20.00-tól, Miskolcon, a DVTK Arénában, a női kosárlabda Euroliga A-csoport 2. fordulójában. A két csapat közül az olaszok várják jobb előjelekkel a meccset, ugyanis a múlt héten pályaválasztóként lemosták a Perfumerias Avenida együttesét, a spanyol csapatot 34 pontos vereséggel küldték haza. A DVTK HT viszont fájó, 1 pontos vereséget szenvedett a francia Basket Landes otthonában, azok után, hogy 26 másodperccel a meccs vége előtt még 4 ponttal vezetett, és a labdát is birtokolta…

A két csapat a nemzetközi porondon már több alkalommal is játszott egymás ellen, három évadban is összemérték erejüket, de a hat összecsapás egyikén sem tudott a rendes játékidőben felülkerekedni a Schio a Diósgyőrön: az 1997/98-as évadban oda-vissza verték a piros-fehérek az észak-olasz együttest, a Ronchetti Kupában, a taljánok csupán a 2022/23-as évad schiói, Euroliga meccsén tudtak nyerni, a hosszabbításban, egy olyan mérkőzésen, amelynek az utolsó negyedében erős játékvezetői támogatást kaptak.

A DVTK HT ezen a meccsen még nem számíthat Aho N. (fehérben) játékára

Fotó: Koncz Márton

DVTK HT: zsinórban háromnál

Az előző évadban is találkozott egymással a két csapat az Euroligában, szinte napra pontosan egy éve a DVTK 4 ponttal nyert idegenben, majd tavaly decemberben hazai környezetben is ugyanennyi különbség volt a két csapat között. Ezen kívül még egy meccset játszott 2023-ban az Euroligában egymás ellen a két gárda, a januári, diósgyőri összecsapáson 2 pontos hazai győzelem született. Ez egyben azt is jelenti, hogy a két fél legutóbbi három ütközetét a piros-fehérek nyerték, akiknek ha összejön zsinórban a negyedik is a Schio ellen, a győzelmen túl a 100. nemzetközi tétmeccsen elért sikerüket is ünnepelhetik.

Ám ezt nem lesz könnyű elérni, mert a jelek szerint nem csak, hogy változott, a Beretta Famila Schio kerete a tavalyi évadhoz képest, hanem erősebb is lett. Éppen ezért fontos kérdés, hogy a DVTK Hun-Therm milyen összetételben tud pályára lépni, hogy például beszállhat-e a rotációba Aho Nina, akinek a műtét utáni visszatérését sokan várják Diósgyőrben.

– Sérültünk szerencsére nincs, de a fiatal Toman visszatérésére még várni kell. Aho Nina hétfőn már beállt a csapatedzésre, ám őt csak fokozatosan lehet visszaépíteni. A meccsre nevezzük, a bemelegítéskor a társakkal lesz, de a játékát még nem szabad megkockáztatni. A múlt hét szerdai mérkőzéshez képest változtatunk a rotáción, máshogy lesznek elosztva a szerepek, és nagyon fontos, hogy minden meghatározó ember megfelelő időt legyen a pályán, illetve, hogy mindenki a maximumra törekedjen, mert folyamatosan nyomás alatt kell tartanunk az ellenfelet, akik fizikálisan nagyon erősek – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – A Schionak szépen felépített támadásai vannak, az edzőjük erre mindig is nagy hangsúlyt fektetett, ráadásul bő rotációjuk van, európai szinten magasan jegyzett légiósokkal, és olasz válogatottakkal. Van két olyan játékosuk, a horvát válogatott Ivana Dojkic és a magyar Juhász Dorka, akik még a WNBA-ben szerepelnek, és csak később csatlakoznak hozzájuk, vagyis a novemberi olaszországi meccsre ők is erősödhetnek majd, nemcsak mi, Aho N. visszatérésével. De nem szaladnék ennyire előre: remélem, hogy a szokásosnál későbbi kezdési időpont, a tévés közvetítés nem lesz negatív hatással a nézőszámra, mert óriási szükség van a szurkolókra a helyszínen. Már csak azért is érdemes lesz kijönni, mert a meccs előtt egy ünnepélyes aktusra kerül sor, a tavalyi bajnoki elsőséget megörökítő zászló felvonására. De visszatérve az ellenfélre: a Schio a múlt szerdai összecsapásán, az Avenida ellen sokkal nagyobb energiákkal játszott, mint a spanyol csapat, keményen védekeztek, és ha hagyjuk, hogy a saját játékukat játsszák, akkor bajos lesz őket megverni. Ki kell őket zökkenteni abból, amit szeretnek, szeretnének pályára vinni, védekezésben kellően agresszívnek kell lenni, és törekedni arra, hogy a labdaszerzés után könnyű kosarakat szerezzünk, mert ez az öt az öt elleni játékot tompítja. Kiélezett mérkőzés vár ránk, amelyen nagyon szeretnénk eredményesek lenni.

Az ellenfélről A tavalyi olasz bajnokság 2. helyezettje, az 2023/24-es évad olasz kupagyőztese, a Beretta Famila Schio a mostani idényre is megtartotta erős olasz magját, a Martina Bestagno, Martina Crippa, Giorgia Sottana, Olbis Futo Andre, Jasmine Keys, Costanza Verona hatosfogatot, míg a légiósok közül egyedül a magyar Juhász Dorkával hosszabbított. Ám ő, a Minnesota Lynx révén még érdekelt a WNBA döntőjében, ahogy az egyik új igazolásuk is, a horvát válogatott Ivana Dojkic, aki a finálébeli ellenfél a New York Liberty keretének a tagja, és az előző évadban a Virtus Bolognát erősítette. Két olasz fiatal, Ilaria Panzera (ex-GEAS Basket), Carlotta Zanardi (ex-Brixia Basket) mellett két nagyágyút szerződtetett a Schio, a francia centert, Janelle Salaunt, akire a Villeneuve d'Ascq csapatátóból emlékezhetnek a diósgyőri szurkolók, valamint a lett Kitija Laksát, aki tavaly a Fenerbahce játékosa volt. Érdekesség, hogy utóbbi két játékos remek formát mutatott a múlt szerdai Avenida elleni mérkőzésen.

A távozók sora is tisztes a Schiónál: Robyn Parks a török Emlak Konut Istanbul, Arella Guirantes a spanyol Avenida, Julia Reisingerova a NKA Universitas Pécs, Elisa Penna az olasz Autosped Castelnuovo Scrivia, Florenicia Chagas az új-zélandi Tokomanawa Queens, Ajsa Sivka a francia Tarbes Gespe Bigorre játékosa lett.