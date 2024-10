DVTK HT: óriási fölény

Ahogy azt várni lehetett: a hazai gárda kezdte jobban a mérkőzést, a 4. perc végén Charles triplája után kért időt a vendég együttes (13-5). Ám a rövid szünet után még annyira sem ment a soproni fiataloknak (27-5), még azzal együtt sem, hogy az első negyedben öt játékost is becserélt a hazaiak szakvezetője, köztük a fiatal Fárbást (29-7).

Egyoldalú volt a mérkőzés, mert óriási tudásbeli különbség volt a két csapat között (49-9), a szerény képességű soproniakat valószínűleg a diósgyőriek második számú együttese, a másodosztályban szereplő DVTK U23 is legyőzte volna. De nem ellenük játszottak a zöld-sárgák, hanem az euroligás Diósgyőr ellen, akiknek ez a meccs talán még egy jó edzéssel sem ért fel (61-12).

A harmadik negyedben is nagyon nagy volt a Diósgyőr dominanciája, a 27. percben Fárbás hintett egy hármast, majd Aho T. duplájával ment 60 pont fölé a hazai együttes (85-24). Még ebben a játékrészben pályára lépett a 17 esztendős Poczkodi, de újoncot is avattak a piros-fehérek, Tózer Nemes Boglárka személyében (88-26). A 18 éves kosaras a 32. percben meg is szerezte első pontjait az élvonalban (96-26), majd Tenyér pontozódott ki. A hazai pontok százra kerekítése Aho T. nevéhez fűződik (100-31), a kötelező győzelem könnyedén letudva meccsen (108-36).

A DVTK Hun-Therm a következő mérkőzését szintén hazai környezetben, a jövő héten szerdán, október 16-án, 20.00-tól, az Euroliga A-csoportjának 2. fordulójában, az olasz Famila Schio ellen játssza.