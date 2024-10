Másik Diósgyőr

Felvetettük az edzőnek, hogy a szünetben történt valami, mert a meccs második felére mintha egy másik Diósgyőr jött volna ki.

– Az első két negyed után egy kis szünet kellett, hogy átbeszéljük, min kell változtatni, és javult a koncentráció, a sebesség, mindenben tekintetben jobbak voltunk a meccs első felében mutatottnál. Ennek köszönhetően előbb sikerült felzárkózni, majd vezetni, minden jól ment, egészen az utolsó percig – mondta Völgyi Péter, majd így folyatta: – Négypontos előnyünknél három francia akciót is kivédekeztünk, de támadásainkban sorsdöntő hibákat vétettünk, és sajnos néhány másodpercen belül több rossz döntést hoztunk. Bosszús vagyok, mert nagyon sok energiát tettünk bele a meccsbe, de sajnos elmaradt az a siker, amelynek az eléréséhez nagyon közel jártunk. Az is látszott, hogy a rotációnk kicsit szűk volt, fiataljainknak szoknia kell még ezt a légkört és sebességet, hogy a bennünk lévő tudást meg tudják mutatni a pályán ilyen felfokozott hangulatban is.