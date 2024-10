A női kosárlabda NB I 1. fordulójában szerda este DVTK HT – E.ON ELTE BEAC mérkőzést rendeztek Miskolcon, a DVTK Arénában. A DVTK Hun-Therm csapatából ezúttal is hiányzott Aho N. és Toman, akik műtétjeik után lábadoznak, illetve a lett légiós Gulbe sérülés, Oláh F. pedig betegség miatt nem volt bevethető.

DVTK HT fölény

Az első negyed elején –, ahogy azt előzetesen várni lehetett – a hazai gárda játszott fölényben, könnyen szereztek gólokat a piros mezesek, és már a 6. percben több mint 10 ponttal vezettek, Jovanovic közelije után (16-5). Nem sokkal ezután időt kértek a vendégek, Völgyi Péter vezetőedző pedig rövid időn belül lecserélte a kezdőjét, Kányási, Miklós M., Tenyér, Fárbás és Grigalauskyte kapott lehetőséget. Jöttek a frissítések a túloldalon is, és mivel nem teljesen úgy alakult a dolgok, ahogy azt a hazai szakvezető szerette volna (20-9), egy kis szünetet kért, hogy tanácsokat adhasson. Ennek, a pontok tekintetében, a negyed végig nem volt hatása (22-11).

A második negyed elején koncentráltabb volt a vendégcsapat, és Moore hármasa után benéztek 10 pont alá (25-16). Ez a lelkesedésüket, küzdőszellemüket tovább fokozta, a Diósgyőr nem volt eléggé agresszív (30-20), ám hamarosan változott a helyet. Amikor a kezdőcsapat összeállt, egymás után születettek a kosarak, három perccel a negyed vége előtt időt kértek a vendégek (40-22). Kezdett kidomborodni a minőségbeli, és fizikai különbség a csapatok között, a szünetig – Kányási, Lelik és Charles munkásságának köszönhetően – jelentős lett a hazaiak előnye (51-25).

Fordulás után

A harmadik játékrész elején Tadic büntetőivel kerekedett 30-ra a differencia (57-27), a hazaiak szárnyalásába azonban Moore belezavart, aki saját pontjait tekintve utolérte a mezőny addigi legeredményesebbjét, Leliket, neki is 15 egysége lett (59-34). Aztán megint a DVTK következett, csökkent ez eladott labdák száma, és ezzel összefüggésben a támadás hatékonyság is javult (67-38), amire a fővárosiak időkéréssel reagáltak. A negyed végéig azonban a jól védekező Diósgyőr már nem kapott pontot (76-38).

A hazai szurkolók szakadatlan buzdítása közepette, a záró etapban is voltak piros-fehér villanások, és persze hibák is (81-44). A Diósgyőr bő rotációval játszott, miközben Völgyi edző a percszámokra is odafigyelt, és még újoncot is avatott, a 17 éves, saját nevelésű Poczkodi Zsófia személyében. A közönség a 100 pont fölé kerülésben reménykedett, és bár ez nem jött össze, az osztálykülönbség megmutatkozott. Felhozó, edző jellegű meccsnek jó volt ez a találkozó, remélhetőleg volt némi szakmai haszna is.

A DVTK Hun-Therm a következő mérkőzését a bajnokságban, az NB I 2. fordulójában, szombaton 15.30-tól játssza a DVTK Arénában, a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós ellen.