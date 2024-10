A női kosárlabda NB I 5. fordulójában szombaton kora délután a DVTK HT csapata a VBW CEKK Cegléd vendége volt Albertirsán, ugyanis a Pest vármegyei csapat, csarnokának építése miatt, albérletben játssza meccseit. A vendég légiósok közül ezúttal Jovanovic kapott pihenőt, mert az öt külföldi közül csak négyet lehet nevezni egy bajnokira.

Kányási a DVTK HT csapatkapitánya ezúttal is megbízható teljesítményt nyújtott

Fotó: Koncz Márton

DVTK HT: eltartott egy ideig

Az első negyedben eltartott egy ideig, amíg a még veretlen Diósgyőr megérkezett a meccsbe, Charles hármasával az 6. percben fordított a bajnokcsapat (6-7), majd nem sokkal később Aho N. is beállt, akinek műtétjét követően ez volt az évad első meccse. A Diósgyőr tartotta néhány pontos előnyét, amire Kányási lapátolt rá a negyed utolsó percében, előbb egy duplát, majd egy triplát (11-20).

A második játékrész Aho N. hármasával indult, de aztán több mint négy percet kellett várni az újabb vendég találatra, miközben a hazaiak sem jeleskedtek (14-25). Nyolc perc alatt mindössze 12 pont született (16-27), a negyed hajrájában viszont kárpótlásként jött három tripla, Kányási, Szirony és Charles sorrendben (19-33).

A harmadik menet elején távoli dobásokra állt rá a DVTK, de ezek ekkoriban nem sültek túl jó százalékkal, kivéve Kányásinál, aki a 25. percben a negyedik tripláját zúzta be, és ezzel 20 pont lett a különbség a csapatok között (21-41). A hazai együttes derekasan küzdött egy ideig 20 alatt tartották magukat, ám a játékrész végén Aho N. is bezúzott egy trojkát (30-54).

Jobban kezdte a negyedik negyedet a Diósgyőr, a 34. minutában Tadic közelijével három kerek volt a pontszám, az szerzett egységek mellett a különbség is (30-60). A vendégek keményen védekeztek, Miklós M. bevágta a DVTK Hun-Therm tizedik tripláját (35-72), és összességében a piros-fehérek könnyedén nyerték meg a meccset. Úgy, hogy közben jól adagolta a perceket Völgyi Péter vezetőedző, hiszen a pályára lépett 12 játékosa közül 9-nek is 20 perc körül idő jutott.

A DVTK Hun-Therm a következő meccsét október 24-én, csütörtökön 18.00-tól Miskolc, a DVTK Arénában játssza, a spanyol Perfumerias Avenida ellen, az Euroliga A-csoport, 3. fordulójában.