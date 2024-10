A női kosárlabda NB I 5. fordulójában VBW CEKK Cegléd – DVTK HT mérkőzést rendeznek szombaton 13.00-tól, Albertirsán. Azért ilyen szokatlan időpontban és ezen a helyszínen, mert a Pest vármegyei csapat csarnoka még nem készült el Cegléden, emiatt albérletben kénytelenek játszani, és csak ilyen korai időpontra kaptak termet a közeli településen.

A tavalyi 10 csapatos NB I-ben az utolsó, kieső helyen végzett a VBW CEKK Cegléd gárdája, és csak annak köszönhetően maradt az élvonalban, hogy az első osztály létszámát 12 együttesre emelték fel. A ceglédieknél a nyáron nem történt áttörés, nem erősödött számottevően a csapatuk, a mostani évadban is a kiesés elkerülésért harcolhatnak, amit jelez, hogy ebben az évadban még nem nyertek bajnokit. A három idegenbeli vereségük során a Pécs 67, a Vasas 17, a Sopron 35 ponttal győzte le őket, míg pályaválasztóként, a Szekszárddal szemben maradtak alul 39 ponttal. A DVTK Hun-Therm viszont még veretlen a bajnokságban, és elképzelhetetlennek tűnik, hogy éppen a Cegléd vendégeként botlanának.

A DVTK HT az idei évadban még veretlen az NB I-ben

DVTK HT: egyértelmű

– Voltunk már hasonló helyzetben eben az évadban, az ilyen ellenfelekkel szemben az a legnagyobb feladat, hogy felszívjuk magunkat, hogy olyan mentális, motivációs állapotba kerüljünk, ami szükséges. Egyértelmű, hogy nyernünk kell Albertirsán! Sérültünk szerencsére nincs, és a tervünk az, hogy ezen a mérkőzésen már Aho Nina is pályára lép, aki az előző évad után elvégzett műtétjét követően, a mostani idényben most először játszhat. Szerdán iszonyatosan kemény meccset játszottunk az olasz Schio ellen, miután visszanéztem a mérkőzést videóról, még inkább megerősödött bennem ez a gondolat. Nagyon kemények voltunk védekezésben, ennek köszönhetjük a sikerünket. A mostani találkozón, a Cegléd ellen igyekszünk majd néhány új dolgot beiktatni a játékunkba, elsősorban a támadások befejezése terén, illetve ellenfelünk várható zónavédekezésének a feltörése szempontjából is hasznos lehet a mérkőzés – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, akit arról is kérdeztünk, hogy mit szól ahhoz, hogy az Euroliga csoportjukban, csütörtökön este a spanyol Avenida, hazai pályán játszva, 81-52-re elpáholta a francia Basket Landes gárdáját. – Ez azért nem igazán meglepő, annak ellenére, hogy a spanyolok a múlt héten, a Schio otthonában 92-58-ra elvéreztek, mert ezek után óriási bizonyítási vágy volt bennük, hogy javítsanak, és keretüket tekintve jóval erősebbek a franciáknál. Csoportellenfeleink egymás elleni csatája több dologra is rávilágít: arra, hogy a hazai pálya óriási előny, illetve, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen volt a vendégcsapat utazása, továbbá arra is, hogy fordulóról, fordulóra változhat a helyzet, és döntő, hogy az adott napon ki, milyen formában van.