A DVTK HT női kosárlabdacsapata szerdán 19.30-kor a francia Basket Landes otthonában játssza a 2024/25-ös évad első Euroliga mérkőzését. A piros-fehérek az A-csoport 1. fordulójában lépnek pályára. A négy csapatos csoportban hat fordulót rendeznek, ennek végén a kvartett első három együttese között végzettek a legrangosabb európai sorozat legjobb 12 együttese között folytatják a szereplésüket, a csoportok utolsó helyezettjei pedig a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupában, annak az egyenes kieséses szakaszászában küzdenek tovább.

A DVTK HT és Völgyi Péter vezetőedző a mostani meccsen még nem számíthat Aho Ninára

Fotó: Árvai Károly

A DVTK HT és a matek

Ahhoz, hogy a DVTK Hun-Therm magabiztosan továbbjusson a csoportból a hazai győzelmek mellett jól jönne idegenbeli siker is.

– A továbbjutási matekban az a csapda, hogy csoport 3. helyezettjeként akár 1 győzelemmel is tovább lehet lépni, ugyanakkor 3 győzelemmel is ki lehet esni. Ezért nagyon észnél kell lenni már az első meccstől, nem utolsósorban azért, mert a csoportkör második körébe jutó csapatok, vagyis az első körben a kvartettek első három helyezettjei, magukkal viszik az egymás elleni eredményeket a folytatásra, a hat csapatos csoportokba – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Mindezek miatt egy csapat akkor lehet biztos továbbjutó a négyesekből, köztük a mi A-csoportunkból, ha a hazai mérkőzéseit hozza, és vendégként is sikerül meccset nyernie. Vagyis egy idegenbeli bravúr, duplán, triplán értékes, éppen ezért az Euroliga új lebonyolításában már az elejétől, az első meccstől, az első perctől nagyon oda kell figyelni.

Az átszervezésről

A diósgyőri szakvezetőnek szóba hoztuk, hogy nemzetközi kosárlabda szövetség honlapján megjelent előzetes értékelés szerint, az A jelű kvartettet tartják a legkiegyensúlyozottabb csoportnak az összes közül, mert az itteni négy csapat közül bármelyik végezhet bármelyik helyen.

– A nemzetközi szövetségnek az volt a célja az átszervezéssel, az új lebonyolítási rend bevezetésével, hogy a leggyengébb csapatokat próbálják kiszűrni, hogy ezek ne tudják végig játszani a csoportkört az Euroligában. Ez nem rossz elgondolás, de a mi csoportunkban nincs lefelé kilógó csapat, abszolút ez a legkiegyensúlyozottabb négyes – mondta Völgyi Péter. – A riválisaink közül az olasz Schio most kicsit átváltozott, az olasz válogatottak mellett náluk csak európai légiósok játszanak ebben az évadban, például hozzájuk csatlakozik majd a magyar válogatott Juhász Dorka, miután befejezte az észak-amerikai profi ligában, a WNBA-ben az idényt. A spanyol Avenida tele van spanyol válogatottakkal, ráadásul ők hétről hétre a nagyon erős bajnokságukban játszanak, egy olyan küzdelemsorozatban, amelyik az egyik legerősebb Európában. A másik legerősebből is jutott nekünk ellenfél, a francia Basket Landes.