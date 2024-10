A női kosárlabda NB I 2. fordulójában a DVTK HT csapata szerdán 18.00-tól az E.ON ELTE BEAC együttesét látja vendégül, Miskolcon, a DVTK Arénában. A bajnoki címvédőnek ebben az évadban ez lesz az első hazai meccse, és mint ilyenre, az évadra bérletet vásárolt minden piros-fehér drukker, térítésmentesen, belépőjegy váltása nélkül hozhatnak magával egy vendéget (a díjtalan belépőjegy online a jegy.dvtk.,hu weboldalon, személyesen a DVTK Aréna jegypénztárában igényelhető: a jegy online kiváltásához ki kell választani az ülőhelyet, majd a kosár oldalon a „Rendelkezik kuponnal?” mezőbe beírni a bérlet sorszámát, személyes átvételkor pedig a bérletet kell bemutatni). Az akció azt vetíti előre, hogy kétezer fő körüli lehet a nézőszám ezen a meccsen, mert nagyjából ezer bérletese van a diósgyőri együttesnek.

Az első hazai bajnoki előtt azt is bejelentette a DVTK, hogy a névadó szponzor, a Hun-Therm a következő két évben is támogatja a csapatot.

A DVTK HT szurkolói a vasárnapi meccsen, a TFSE-MTK ellen is segítették a csapatot

Fotó: Hunbasket

DVTK HT: a legszorosabb

A diósgyőri együttes vasárnap győzelemmel kezdte a bajnokságot, a jó erőkből álló TFSE-MTK együttesét győzte le idegenben. Egy olyan gárdát, amelyik az erőviszonyok alapján a 12 csapatosra felduzzasztott bajnokságban minden bizonnyal az első nyolcban végez majd. Érdekesség, hogy ezen a meccsen született a forduló legszorosabb eredménye, ugyanis a 11 pontos vendégsiker mellett volt 67 (!) és 82 (!) pontos hazai siker, illetve 21 és 23 pontos idegenbeli győzelem, valamint egy 58 (!) pontos is. Ami jelzi, hogy óriási a szakadék az élcsapatok és mezőny utolsó harmadába várható együttesek között.

Érdekesség, hogy ez utóbbi figyelemfelkeltő eredmény a Diósgyőr soros ellenfelének, az E.ON ELTE BEAC-nak a bajnokiján született, akiket a győri csapat kalapált el 113-55-re, Budapesten. Mindez azt vetíti előre, hogy a DVTK Hun-Therm csapatára egy könnyed szerdai esti program vár.

– Ez a győzni kell kategória, itt nincs mese. Úgy tudom, hogy ellenfelünk az első meccshez képest még egy légióssal egészül ki a jövőben, azok után, hogy nagyon könnyű ellenfelei voltak a Győrnek. Mivel a jövő héten megkezdődik az Euroliga szezon is, próbáljuk – a győzelem kiharcolása mellett – a gyakorlást is előtérbe helyezni, ugyanis a vasárnapi, TFSE-MTK elleni bajnoki bebizonyította, sok javítani valónk van, támadásban és védekezésben egyaránt – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy bemutatkozik-e a mostani meccsen, az NB I 1. fordulójának meccséről kimaradt légiós, így felelt: – Öt külföldi játkosunk van, de csak négy játszhat egy bajnoki mérkőzésen, így ebben a körben, a tavalyi évadhoz hasonlóan lesz rotáció, úgyhogy Gulbe most pályára lép, ezúttal más lesz a kimaradó.