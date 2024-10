A labdarúgó Magyar Kupa 2024/2025-ös sorozatában, a hét közben a 4. forduló meccseire kerül sor, a sorozat ezen körében a legjobb tizenhat közé jutás a tét. A korábban megtartott sorsolás alkalmával egyetlen egy olyan párharc alakult ki, amelyben két élvonalbeli csapat csap össze, ez pedig a Fehérvár FC és a DVTK együttese, a felek szerdán 20 órától – televíziós közvetítés mellett – mérkőznek meg a továbbjutásért a Sóstói stadionban.

A DVTK az előző fordulóban Kazincbarcikán hosszabbításban jutott tovább Fotó: ÉM-archívum

Az NB I-ben pillanatnyilag a miskolci piros-fehérek állnak jobban, ugyanis Geráék a 6. helyen vannak, 16 ponttal, míg a Fejér megyeiek a 8. pozíciót foglalják el, az eddigi tizenegy találkozón elért 12 pontnak köszönhetően. A ,,Vidi", és a DVTK egy közös megméretésen már túl van a pontvadászatban, augusztus 3-án, Székesfehérváron a házigazdák győztek 3-1-re, Serafimov, Babos, illetve Katona M. góljára csupán Feuillassier tudott válaszolni. A tények kedvéért: a múlt hét végi NB I-es fordulóban mindkét csapat szombaton játszott, a Diósgyőr egy Puskás Akadémia FC elleni idegenbeli pontszerzéssel (1-1), a Fehérvár FC a Debreceni VSC elleni sikerrel (2-0) ,,hangolt" erre a szerdai összecsapásra.

A Magyar Kupa versenykiírásának köszönhetően az NB I-es kluboknak az első, és a második körben nem kellett pályára lépniük, míg a harmadikban a Fehérvár FC Monoron nyert 2-0-ra, a DVTK pedig a szomszédvár Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként hosszabbításra kényszerült a 90 perc utáni 2-2-t követően, és a ráadásban elért két további találatának köszönhetően örülhetett a továbblépésnek. Mindkét szervezetnél kimondott/kimondatlan cél lehet akár a kupadöntő, a kupagyőzelem is, és ezzel a nemzetközi sorozatba való kilépés, így aztán vélhetően itt is, ott is az éppen legjobb formában lévő csapatot (játékosokat) fogják pályára küldeni a vezetőedzők.

DVTK: teljes mértékben elvégezni

A diósgyőriek szakvezetője eképpen fogalmazott a csata előtt.

– A garantáltan 33 mérkőzésből álló bajnokság és a csak meccsről meccsre tervezhető kupasorozat teljesen más műfaj – nyilatkozta Vladimir Radenkovic. – Itt minden mérkőzés felér egy döntővel, ami hatalmas nyomást helyez a játékosokra, hiszen csak az egyik csapat folytathatja. Ebben a helyzetben az segít, ha hisznek magukban a srácok, és megőrzik a pozitív hozzáállásukat. Amennyiben mindenki teljes mértékben elvégzi a rábízott feladatot, akkor sikerrel vesszük ezt a rendkívül fontos akadályt is. A székesfehérvári csapatban több tehetséges fiatal bontogatja a szárnyát, és a kollégám jó munkát végez, aminek meg kell találnunk az ellenszerét. Felkészültünk a négy és az ötvédős felállásra is, és persze hasonló feladat elé néznek ők is, majd meglátjuk, hogyan alkalmazkodnak a játékstílusunkhoz. Mindenesetre egy jó mérkőzést várok. Úgy kell gazdálkodnunk a játékpercekkel, hogy mindegyik mérkőzésen kellően frissek legyenek a játékosok, és eredményesek is legyünk. Akik velünk voltak Felcsúton, azok bevethetők, ismét fiatal és rutinos labdarúgók elegyét fogom pályára küldeni. Úgy érzem, a szombati mérkőzést követően készen állunk a párharcra, és bízom benne, hogy a találkozót követően együtt tudunk ünnepelni a szurkolóinkkal. ÉM

A várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata Székesfehérváron: Odyntsov – Szatmári, Bárdos, Chorbadziyski, Sanicanin – Holdampf, Komlósi – Gera, Klimovich, Adedokun – Edomwonyi.

