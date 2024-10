DVTK: teljes mértékben elvégezni

A diósgyőriek szakvezetője eképpen fogalmazott a csata előtt.

– A garantáltan 33 mérkőzésből álló bajnokság és a csak meccsről meccsre tervezhető kupasorozat teljesen más műfaj – nyilatkozta Vladimir Radenkovic. – Itt minden mérkőzés felér egy döntővel, ami hatalmas nyomást helyez a játékosokra, hiszen csak az egyik csapat folytathatja. Ebben a helyzetben az segít, ha hisznek magukban a srácok, és megőrzik a pozitív hozzáállásukat. Amennyiben mindenki teljes mértékben elvégzi a rábízott feladatot, akkor sikerrel vesszük ezt a rendkívül fontos akadályt is. A székesfehérvári csapatban több tehetséges fiatal bontogatja a szárnyát, és a kollégám jó munkát végez, aminek meg kell találnunk az ellenszerét. Felkészültünk a négy és az ötvédős felállásra is, és persze hasonló feladat elé néznek ők is, majd meglátjuk, hogyan alkalmazkodnak a játékstílusunkhoz. Mindenesetre egy jó mérkőzést várok. Úgy kell gazdálkodnunk a játékpercekkel, hogy mindegyik mérkőzésen kellően frissek legyenek a játékosok, és eredményesek is legyünk. Akik velünk voltak Felcsúton, azok bevethetők, ismét fiatal és rutinos labdarúgók elegyét fogom pályára küldeni. Úgy érzem, a szombati mérkőzést követően készen állunk a párharcra, és bízom benne, hogy a találkozót követően együtt tudunk ünnepelni a szurkolóinkkal.