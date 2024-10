A labdarúgó NB I 11. fordulójának keretében zajló Puskás AFC – DVTK mérkőzés állása: 1-1

----

81. perc: Újabb kettős hazai csere, Favorov helyett Kerezsi, Duarte helyett Plsek állt be.

----

80. perc: Stronati kapott sárga lapot.

----

77. perc: Néhány perc után visszatértek a csapatok a korábbi forgatókönyvhöz, a PAFC játszik fölényben.

----

69. perc: Kettős hazai csere, Colley helyett Puljic, Levi helyett Szolnoki a pályán.

----

68. perc: Acolatse indult meg a saját térfeléről a jobb oldalon, egészen az alapvonalig futott, majd középre tett labdája Bényei elé pattant, a középpályás 7 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 1-1!

----

63. perc: Soisalo jobb oldali felfutása után, a beadása a kapusban akadt el.

----

61. perc: Colley futott el a jobb oldalon, majd vágtája végén a kapu fölé lőtt.

----

59. perc: A hivatalos nézőszámot is közzé tették a villanyújságon, ami 1422.

----

58. perc: Chorbadzhiyski, Holdampf, és Colley is sárga lapot kapott.

----

54. perc: Újabb kettős DVTK csere, Klimovich helyett Bényei, Komlósi helyett Holdampf állt be.

----

50.perc: Nagy Zs. fejelt a kapu fölé.

----

47. perc: Levi lövését hárította Odyntsov.

----

46. perc: Kettőt cserélt a DVTK, Jurek helyett Acolatse, Feullassier helyett Rahrsalla állt be.

----

14.46: Megkezdődött a második félidő.

----

A DVTK szurkolók Felcsúton

Fotó: MW

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

-----

45. perc: Egy perc hosszabbítás következik.

----

41. perc: Colley közeli lövésénél mentett nagyot Odyntsov. Ha bemegy sem lett volna gól, mert előtte kezezett a hazai csatár.

----

40. perc: Soisalo lőtt laposan a bal alsó sarok mellé.

----

39. perc: Adedokun balról érkező beadását Edomwonyi fejelte a kapu fölé.

----

36. perc: Mindkét játékos folytatni tudja a játékot.

----

34. perc: Ápolás mindkét oldalon, Nagy Zs., illetve Lund kért orvosi segítséget.

----

32. perc: Adedokun lövése után egy védőről pattant szögletre a labda. Ez volt a DVTK első kapuralövési kísérlete.

----

26. perc: Levi közeli fejesét védte bravúrral Odyntsov.

----

23. perc: A 150 fős vendég tábor kitartóan biztatja kedvenceit.

----

22. perc: Egy felcsúti kiugratás után Levi lőtt a kapusba.

----

20. perc: Változatlanul a hazai csapat játszik fölényben.

----

12. perc: Nagy Zs. megpattanó lövése kerülte el a kaput.

----

9. perc: Golla közeli fejese halt el Odyntsov ölében.

----

8. perc: Favorov balról érkező beadását vágták szögletre a vendégek.

----

4. perc: Colley közeli lövését védte Odyntsov.

----

3. perc: Jobb oldalai hazai beadás után Nagy Zs.-hez került a labda, aki a 16-oson belül lekezelte az átadást, majd kapura lőtt, lökete az előtte álló Colley fejéről pattant a kapuba, 1-0.

----

14.45: Megkezdődött a mérkőzés. Marco Rossi a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is a lelátón foglal helyet, csakúgy mint Orbán Viktor, miniszterelnök.

----

14.42: Jönnek a csapatok a kezdésre. A hazaiak csapatkapitánya Nagy Zsolt, a vendégeké Gera Dániel.

----

A hazaiak vezetőedzője egy helyen módosított a múlt heti, a Kecskeméti TE otthonában elért 3-0-s győzelem után, Szolnoki a kispadra került, Duarte pedig a kezdőbe.

----

A DVTK szakvezetője hat helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatán, az MTK Budapest elleni hazai 2-0-s vereség után Szatmári, Bárdos, Rakonjac, Holdampf, Pozeg Vanvas és Vallejo maradt ki, utóbbi sérülés miatt nem volt keretben, az előtte felsoroltak pedig a kispadra kerültek. Visszatért a csapatba sérülése után Lund és Fauillassier, a legutóbb becseréltek közül Adedokun először volt kezdő, Jurek és Klimovich most az első perctől élvezte a bizalmat, míg Komlósi az augusztus 24-i, Kecskeméti elleni hazai bajnoki után volt ismét kezdő.

----

A két csapat az előző évadban egymás ellen lejátszott bajnokiján összesen 3 gól született, két döntetlen (Felcsúton 0-0, Diósgyőrben 1-1) előtt, a 2023/24-es évad nyitányán, a Puskás 1-0-ra tudott nyerni a DVTK vendégeként.

----

A DVTK eddig 8 NB I-es bajnokit játszott a Puskás AFC vendégeként, 5-ször kikapott, 2-szer döntetlent ért el, és mindössze egyszer, a két csapat első élvonalbeli meccsén tudott nyerni. A 2013- szeptember 14-én lejátszott találkozón 2-0-s győzelmet aratott a Tomislav Sivic edző irányította piros-fehér gárda, Futács és Bacsa góljaival, a Benczés Miklós edző által vezetett felcsúti együttes ellen.

----

Puskás AFC – Diósgyőri VTK 1-1 (1-0) – ÉLŐ

Felcsút, 422 néző. V.: Zierkelbach (Bornemissza, Szécsényi).

Puskás AFC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Favorov – Duarte – Soisalo, Levi, Nissila, Nagy Zs. – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Lund, Chorbadzhiyski, Sanicanin, Adedokun – Klimovich, Komlósi– Jurek, Feuillassier – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Jurek helyett Acolatse a 46., Feullassier helyett Rahrsalla a 46., Klimovich helyett Bényei az 54., Komlósi helyett Holdampf az 54., Colley helyett Puljic a 69., Levi helyett Szolnoki a 69., Favorov helyett Kerezsi a 81., Duarte helyett Plsek a 81. percben.

Sárga lap: Chorbadzhiyski az 58., Holdampf az 58., Colley az 58., Stronati a 80. percben.

Gólszerző: Colley (1-0) a 3., Bényei (1-1) a 68. percben.