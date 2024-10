DVTK: bárki bárhol fújhat



Az érintett rendkívül sportszerű volt, nem zárkózott el, nem tért ki a téma elől. Amikor szóba hoztuk neki a bíróküldést, ezt a választ adta:

– A magyar jégkorong, igen az egész sportág, annyira kicsi, hogy az ilyen szituációk elkerülhetetlenek, jóllehet valóban nem szerencsés a helyzet – mondta Juhász Gábor. – Annyira kevesen vagyunk, ezért alakult és alakul ki így, ahogyan most. A tény az, hogy ha senki sem vezetne, vagy vezethetne olyan helyen, ahol lakik, ahol érintett, vagy érintett volt, akkor nulla és három között lenne az első osztályú játékvezetők száma.

Annak érdekében, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, megkerestük Spiller Istvánt, a sportág első számú hazai szakíróját-kommentátorát, aki a liga küldőjét és magát Juhász Gábort is felmentette:

– Bárki fújhat bárhol. Ugyanakkor a klubok kérhetik, hogy valaki hozzájuk ne jöjjön, mindössze ennyi az összes kötelem. A már említett találkozó 38. percében, 3–1-es vendégvezetésnél szépítettek a diósgyőriek, Berdnikov gólját azonban hosszú vita követte. A csíkos ruhások mindkét szakvezetéssel tárgyaltak, aztán nem a döntésre jogosult két vezetőbíró, hanem a vonalbírók mentek ki a minotorhoz és elemezték a gól megszületésének körülményeit. Ilyen talán még soha nem történt a miskolci jégcsarnokban, ezért az esetről megkérdeztük Marosi Tamást, a DVTK Jegesmedvék https://dvtk.eu/-jegkorong csapatmenedzserét.

– Elkanyarodom a konkrét vitától, mert nem tudom, hogy a gyergyóiak mit vitattak, ennek következtében általánosságban citálom az erre vonatkozó szabályt – kezdte a Macik stábtagja, majd így folytatta: – Abban az esetben szokták a vonalbírók visszanézni az eseteket a videó segítségével, ha a vitatott szituáció eldöntésében a jégen is ők az illetékesek. Ilyen például a tilos felszabadítás, vagy a leshelyzet megítélése. A múlt pénteken este vélhetően egy ilyen esetre hívta fel a játékvezetők figyelmét a vendégcsapat szakmai egysége, a dirigensek pedig úgy ítélték meg, hogy ennek meghatározásában a vonalbírók az illetékesek. Akik végül úgy döntöttek, hogy a gólt megelőző másodpercekben nem történt olyan esemény a jégen, ami miatt érvényteleníteni kellene a gólt, középre azonban már természetesen az első számú sípos, Juhász Gábor mutatott.