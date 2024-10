A bajnokság végén az SBTC vezetőedzőjének, Moór Edének és nekem is lejárt a szerződésünk a tarjáni együttesnél. Éppen a Stécé évadzáró bankettjét ültük a salgótarjáni Beszterce étteremben, amikor nyílt az ajtó, és belépett egy motoros levélkézbesítő. Engem keresett, és egy táviratot nyújtott át, amelyben az állt, hogy hívjam fel telefonon a DVTK elnökét, Fügeczky Róbertet, aki egyébként évfolyamtársam volt a tanárképző főiskolán. A telefonban röviden elmondta, hogy miről is lenne szó, majd megbeszéltük, hogy másnap Miskolc és Salgótarján között félúton, a tardosi sporttáborban személyesen találkozunk. Ott aztán megegyeztünk abban, hogy a nyári szabadság letelte után Diósgyőrben megkötjük a szerződést. Június végén a Stadion étteremben volt az összejövetel, ahol azonban a csapat addigi edzője, Preiner Kálmán is megjelent. Kiderült, hogy a vezetők nem rendezték le egyértelműen az edzőváltást, és Preiner is maradni kívánt a csapatnál, hiszen a szerződése még egy évig tartott. Kicsit kellemetlen volt a helyzet, de úriemberek módjára kompromisszumot kötöttünk, és kettős szereposztásban – Preiner Kálmán, mint vezetőedző, én pedig a segítőjeként – elvállaltuk az együttes felkészítését…