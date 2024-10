A hét végén keleti rangadó lesz a labdarúgó NB I-ben, a Nyíregyháza SFC a DVTK csapatát fogadja szombaton, 19.30-tól. A két gárdának egymás ellen ez lesz a 25. összecsapása az NB I-ben, míg a második vonalban összesen 36 ütközetet tudtak le eddig a felek. A 60 darab első- és másodosztályú bajnokin pályára lépett labdarúgók között lámpással kell keresni azt, azokat, akik egyik és másik csapatban is szerepeltek, illetve mindkét oldalról megízlelték ennek a különleges párharcnak a légkörét, mert túlzottan nagy átjárás soha nem volt az ősi riválisok között.

Az egyik ilyen fehér holló, Lippai Ákos. A korábban 112 NB I-es meccsen szerepelt, most 45 éves labdarúgó még mindig aktív, a vármegyei I. osztályban szereplő BSK Alsózsolca játékosa, aki csapata múlt szombati bajnokiján, a Bánhorváti elleni, hazai, 2-2 alkalmával ugyan kezdő volt, de 20 perc után lecserélték.

A DVTK mezében Lippai Ákos (balra) a 2011-es, nyíregyházi NB II-es bajnokin

Fotó: Hegedüs Gábor

A DVTK táboráról

– Már a múlt héten is vírusos betegséggel küszködtem, nem voltam jól, de mivel a meccs előtt létszámban nem álltunk túl jól, vállaltam a játékot, azzal, hogy ha nem bírom, akkor cserét kérek. Ez történt. Picit jobban vagyok azóta, de ezen a hét végén biztosan nem lépek pályára – mondta Lippai Ákos, aki arra a kérdésre, hogy bírja-e még fizikailag a terhelést, így felelt: – Nem megbántva senkit, de a negyedik vonalban nincs eget verő iram, és ezért, a korábbi futómennyiségem lecsökkenése ellenére, még megy a játék. Szeretek focizni, és amíg bírom, addig csinálom.

Arról is érdeklődtünk az irányító középpályásnál, hogy mennyire figyeli korábbi csapatait, amelyek színeiben az élvonalban is szerepelt.

– Őszintén szólva napi szinten nem, az eredményeket meg-megnézem, és persze, azért azt tudom, hogy a hét végén Nyíregyháza – Diósgyőr meccs lesz, mert az ismerőseim körében, a közösségi médiában ez most erős téma, sok szó esik erről – mondta Lippai Ákos, aki arra a kérdésre, hogy milyennek látja a mostani hangulatot, így felelt: – Mint korábban, most is felfokozott. A Diósgyőrnek mindig nagyobb volt a szurkolótábora, és erősebbek az emóciók, többen járnak idegenbeli meccsekre, de most a nyíregyházi tábor részéről is van felfutás, az új stadion átadása, és csapat szereplése telt házas meccseket hoz. Az pedig majd a Ferencváros, a Debrecen és a Diósgyőr vendégjátéka után dől el, hogy mennyire áll be az átlag nézőszámuk, mert ott ezek kiemelt mérkőzésnek számítanak.