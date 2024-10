Labdarúgó NB II, 10. forduló

Opus Tigáz Tatabánya – Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-0)

Tatabánya, 1000 néző. V.: Hanyecz (Horváth Z., László I.)

Opus Tigáz Tatabánya: Lóth – Buna (Vass, 54.), Jagodics M., Deutsch B. (Forró, 74.) – Bertus (Soltész, 54.), Harsányi D., Szegleti G., Eördögh – Csernik, Kiprich D. (Jelena, 69.), Árvai (Vida, 54.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Mezőkövesd Zsóry FC: Juhász I. – Horváth K. (Krausz, 68.), Zachán, Bora, Kállai K. (Csirmaz, 91.) – Zvekanov, Cseri (Cibla, 68.), Vajda S., Varjas Z. – Szalai J. (Harsányi, 91.), Bartusz (Bányai, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

48. perc: A hazai kapus rossz kirúgása után Cserihez került a labda, aki jobbról adott be, az érkező Bartusz pedig kilenc méterről a léc alá fejelt, 0-1.

51. perc: Bal oldali szöglet után Horváth K. lövése ment el keresztbe a kapu előtt, de Szalai J. jókor érkezett, és jobbról, három méterről a kapuba fejelt, 0-2.

Sárga lap: Dombai (kapusedző, kispadon, 72.), Jagodics (94.), ill. Bartusz (27.).

Jók: Bertus, Jagodics, ill. Juhász I., Szalai J., Bartusz, Varjas Z., Kállai K.

Gyürki Gergely: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. Mi a kapufánk által valamivel közelebb álltunk ehhez, de az elmúlt hetek szokásának megfelelően ezúttal is kifelé pattant a labda. A második félidő elején két súlyos hibát is vétettünk, amelyeket ezen a szinten megbüntetnek. A kapott gólokra rosszul reagáltunk, nem volt esélyünk a pontszerzésre. A rutinosabb csapat nyert.

Csertői Aurél: – Az első félidőben nem találtunk fogást a Tatabányán, küzdelmes mezőnyjáték folyt, amelyben nem alakult ki egy jó játék a részünkről. Pici változtatás után nagyon jól kezdtük a a második félidőt. Ha a két gólunk után pontosabbak a kontráink, hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót, de így is megérdemelt győzelmet arattunk.