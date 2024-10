„A mérkőzést október 28-án, hétfőn este rendezték Gyöngyösön – kezdte Császár Kristóf, a huszonhatodik évében járó sípos, majd így folytatta: – Nyolcadikos voltam az általános iskolában, ahol a testnevelő tanárom játékvezetőként működött, általa értesültem az éppen induló tanfolyamról. Ez szűk egy évvel azután volt, hogy Kassai Viktor a Bajnokok Ligája döntőjét vezette, ez számomra motiváló volt, mert láttam, hogy kemény munkával ugyan, de milyen messzire eljuthat egy magyar játékvezető. A nagypályás vizsgát 2012-ben tettem le Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, konkrétan Fábián Mihály előtt mert, ő volt a vizsgáztató. A futsal játékvezetői vizsgát 2014-ben tettem le. A tanfolyam ebben az esetben is vármegyénkben volt, de a záróvizsgám már Budapesten, Nyekita Dezsőnél volt. Ezt követően 2018-ig aktívan működtam, majd családi okok miatt öt évet kihagytam. Ebben az öt évben az apukámtól megörökölt fotós vállalkozásra fókuszáltam, de a játékvezetés ezekben az években nagyon hiányzott. 2023 őszén tértem vissza a terembe, majd 2024 tavaszán pedig a zöld gyepre is. Nagypályán a megyei II. osztályú játékvezetői keretben vagyok, ahol a hétvégén vezettem a harmadik felnőtt mérkőzésemet (Mályi II – Bükkábrány), összességében pedig már a hatodikat. Terveimről annyit, hogy futsalban szeretnék minél hamarabb bekerülni az országos keretbe és hétről hétre bizonyítani, hogy ott a helyem. A nagypályán a legfőbb célom, hogy bekerüljek a Talent keretbe, valamint szeretnék minél előbb a megye I-esekhez tartozni. A civil életben fotózással foglalkozó vállalkozásom van, lovas versenyeken, rendezvényeken és esküvőkön is fotózunk. Már Miskolcon élek, de eredetileg Mezőcsátról származom."

Mit tehetünk ehhez hozzá? Csak így tovább és további sok sikert kívánunk.