Emlékeztető:

Mezőkövesd Zsóry FC – Budafoki MTE 3–3 (2–0)

Csertői Aurél, az MZSFC vezetőedzője: – Egy már agyonnyert meccset sikerült elbuknunk, mert azt gondolom, hogy háromgólos előnyből a döntetlen vereségnek számít. Elhittük, hogy megnyertük a meccset, de úgy néz ki, valami hibádzik. Hazai pályán három gólt kaptunk, ezzel pedig nem lehet győzni.

Nikházi Márk, a BMTE megbízott vezetőedzője: – Továbbra is azt mondom, hogy szenzációs csapatom van, és ezt ma is megmutattuk. Háromgólos hátrányból, idegenben, nagyon jól szervezett csapat ellen nagy dolog az egyenlítés. Az első félidőben rossz felfogásban küldtem pályára a csapatot, a másodikban azonban változtattunk a felfogáson és a rendszerünkön is. Le a kalappal minden egyes játékos előtt, szenzációsan küzdöttek!