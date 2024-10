Az őszi időben varázslatos Zemplénben mindig élmény ralizni, még akkor is, ha a múltban a párost bőven érték negatív események. Ezt azonban már maguk mögött hagyták, most arra koncentrálnak, hogy az előttünk álló hétvégén a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Ehhez minden adott: felkészülten várják a gyorsasági szakaszokat, a technika rendben van, a csapat pedig ismét együtt. Számukra most ez a legfontosabb.

Bodolai László és Deák Attila eredményes hétvégével zárná le a szezont

Tudásból másodpercek

- Boldogok vagyunk, hogy Hadik Andrisékkal ismét együtt mehetünk, közösen versenyezhetünk a hétvégén - fogalmazott a Zemplén Rallyval kapcsolatban Bodolai László. - Nekem hatalmas megtiszteltetés és óriási előny, hogy egy négyszeres magyar bajnokkal beszélhetem meg a pályákkal és az autóval kapcsolatos dolgokat. Tapasztalatot cserélünk, közösen finomítjuk itinert, adott esetben a beállításokat. Számunkra ez nagyon hiányzott akkor, amikor külön rendezvényen voltunk érdekeltek. Most ismét együtt ralizunk, a kapott tudást pedig egyértelműen igyekszem értékes másodpercekre váltani.



A kettős számára vegyesen alakult a 2024-es bajnoki esztendő. Az eddigi futamokon 20,5 pontot gyűjtöttek, az értékes helyezésekért így nem lehetnek harcban a Zemplén Rallyn. Ettől függetlenül izgatottan várják a rajtot, mert szeretnének a bajnokesélyesek dolgát megnehezíteni.

Örömautózás

- Sportemberként egyértelműen az a célunk, hogy a lehető legjobban szerepeljünk - folytatta Bodolai László. - Nincs teher rajtunk, az év utolsó versenye számunkra egyértelműen az örömautózás kategóriába tartozik. Talán a saras felhordásokat megússzuk, mert úgy tűnik, hogy száraz, napos időben fogunk autózni. Ettől függetlenül számos olyan hely van ezen a futamon, ahol nagyon oda kell figyelni. A Máddal többször meggyűlt már a bajunk, a többi pályával kapcsolatban azonban nincsenek előítéleteink. Többször bebizonyítottuk már, hogy koncentrált versenyzéssel képesek vagyunk a legjobbak között szerepelni. Most is ez a tervünk, hiszen nagyon jó lenne, egy sikeres futammal lezárni a 2024-es esztendőt.