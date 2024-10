Pannával és Pannáért is futottak

Az idei Barátság Maraton jótékonysági programmal is kiegészült. A 4 éves koráig teljesen egészséges, de azóta, 6. éve (!) súlyos betegségben szenvedő, több hazai és külföldi műtéten átesett és újabb műtétre váró miskolci kislány, Panna gyógykezelését segítették elő a versenyre is meghirdetett gyűjtési akcióval, és az erre a célra kihelyezett gyűjtőládával. Panna, aki egyébként 2 és 3 éves korában – még egészséges kisgyermekként – szülei kíséretében már indult a Barátság Maratonon, ezúttal is ott volt a versenyen, ahol testvére, Bence futva, ő pedig édesapjával, egy speciális tolókocsiban teljesítette a minimaraton távját.