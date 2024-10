Emlékeztető: FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 4–3 (a 3–3-as végeredmény után, szétlövést követően)



Tokaji Viktor, a székesfehérváriak vezetőedzője: – Gratulálok a srácoknak, apait-anyait beletettek a pénteki után, be akarták bizonyítani, hogy az csak egy kisiklás lehetett, és mi ennél sokkal többre vagyunk hivatottak. A mai győzelem abszolút csapatmunka volt újra, bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megújulni rövid időn belül: más arcunkat mutattuk, mint pénteken, ennek köszönhető, hogy megnyertük büntetőkkel a mérkőzést.



Láda Balázs, a Macik vezetőedzője: – Rengeteg eladott korongunk volt az első két harmadban, sok párharcot vesztettünk nem mentünk be a „piszkos zónákba”. Sok időt töltöttünk kívül, nem voltak a megfelelő ütemben érkező emberek, a passzok se voltak tökéletesek. A végén elkezdtünk egyénieskedni, mindenki egyedül akarta megoldani, összességében ezeknek tudható be az eredmény.



Az Erste Liga állása

1. Budapest Jégkorong AHC 12 8 0 1 3 50-36 25

2. Gyergyói HK 11 7 2 0 2 47-31 25

3. Debreceni EAC 10 6 1 0 3 46-30 20

4. Corona Brasov 10 6 1 0 3 37-24 20

5. Újpest TE 12 6 0 1 5 31-29 19

6. DVTK Jegesmedvék 12 5 0 4 3 31-33 19

7. FEHA 19 12 3 2 0 7 26-42 13

8. Sport Club Csíkszereda 11 3 2 0 6 21-37 13

9. FTC-Telekom 10 2 1 1 6 30-34 9

10. Dunaújvárosi Acélbikák 12 1 0 2 9 32-55 5



