Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Zöld csoport, 2. forduló:

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Veszprém Kosárlabda Klub (Tiszaújváros, péntek, 18.00)

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – A vendég csapat jelentősen átalakult a tavalyi szezonhoz képest, van egy igazán masszív kezdő ötösük, benne egy jó mezőny légióssal. Kicsivel másabb felfogásban kosárlabdáznak, mint tették azt az előző bajnokságban, agresszívebb a védekezésük, gyorsabb lett a támadó játékuk. Pozitív lett a rajtunk, most is izgalmas, szoros mérkőzés várható, szeretnénk hazai pályán is megszerezni az első győzelmünket. A héten megérkezett amerikai légiós centerünk, Gabriel Murphy, aki bevethető is lesz – hiszen edzettségileg rendben van –, vele bővültek a rotációs lehetőségeink. Akkor nyerhetünk, ha megfelelő lesz az önbizalom, jó energiák, és kemény védekezés mellett megfelelő dobószázalékot tudunk hozni.