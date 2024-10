Röplabda: Extraliga, NB I

Férfi Extraliga, 2. forduló:

MEAFC-Peka Bau – MÁV Előre-Foxconn (Miskolc, Egyetemi körcsarnok, vasárnap, 18.00)

Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője: – Jól kezdtük a múltkori, hazai szezonnyitót a Vegyész ellen, jó hozzáállással, mentalitással, erővel, de az első, nyertes játszma után visszaesett a koncentráció. Ebben fejlődnünk kell, hogy végig meg legyen. Megzavart bennünket a Barcika rendszerváltása is, pedig készültünk rá. A csapat még épülőben van, de ég és föld volt a különbség a mostani VRCK elleni csata, és az egy évvel ezelőtti között. Jó páran debütáltak az Extraligában, ennek a bajnokságnak a légkörét t is meg kell szokni. A MÁV Előre nemzetközi kupás csapat, nem mi vagyunk az esélyesek, a teher nem rajtunk van, de szeretnénk egy jó mérkőzést vívni velük, kellemetlen ellenfél lenni. Bízunk abban, hogy ezúttal is sokan kijönnek a csarnokba szurkolni.