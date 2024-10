Élesebb szemű szurkolók már kiszúrhatták, hogy egy ideje más autómárkával közlekednek diósgyőri tisztségviselők, mint előtte. Azonban pénteken hivatalos lett, hogy szerződést kötött egymással a DVTK, illetve a Mercedes-Benz Miskolc. Mindezt Balogh József, a Mercedes-Benz Miskolc ügyvezető igazgatója, illetve Sántha Gergely, a DVTK elnöke jelentette be, a Diósgyőrben megtartott sajtótájékoztatón. Amint az kiderült, a vármegyei klub 40 darab járművet kapott használatra (segíti a klub munkatársainak mindennapi munkavégzését), a kontraktus október 1-jétől két esztendőre szól.

Balogh József, a Mercedes-Benz Miskolc ügyvezető igazgatója és Sántha Gergely, a DVTK elnöke

Fotó: Vajda János



Sántha Gergely kiemelte, a DVTK az elmúlt években a legnagyobb régiós multisportklubbá vált, egy olyan regionális sportmárkává, amelyik tényleges marketing értékkel bír a régió legeredményesebb vállalkozásai számára is. Örömét fejezte ki amiatt, hogy mostanság egyre több piros-fehér sportsikerről lehet beszélni, a klubirányító megemlítette a futballisták legutóbbi, nyíregyházi sikerét, a kosarasok tavalyi bajnoki címét, valamint az öttusázó Guzi Blanka olimpiai negyedik helyét. Azt is hozzátette, nagy pozitívum, hogy van, vannak olyan cégek – mint például a Mercedes-Benz Miskolc –, amelyek hajlandóak társadalmilag hasznos célok mellé állni. ,,Büszke vagyok arra, hogy a a Mercedes-Benz Miskolc a partnerünk lett, hogy két, hasonló gondolkodású cég dolgozik, dolgozhat együtt – jegyezte meg Sántha Gergely, aki így folytatta: – Az autóflotta jelentős része vagy hibrid, vagy teljesen elektromos meghajtású gépjármű, amely tükrözi a klub és a támogató környezettudatos gondolkodását, és példát is mutat ezen a téren.

Prioritás volt

Balogh József elmondta, természetesen egyeztetniük kellett a magyarországi importőrrel, hiszen bizonyos mértékben ,,kötött a kezük".

– A régió fiatal sportolói számára egyfajta célkitűzés, hogy egyszer piros-fehér mezben sportolhassanak és büszkén mondhassák: DVTK-s vagyok – fogalmazott Balogh József, aki családilag is érdekelt a Diósgyőrnél, hiszen gyermeke (is) itt sportol. – Különösen büszke vagyok arra, hogy ezzel az együttműködéssel én magam is a család tagja lehetek. És bár mezt nem öltök magamra, legalább az autóim által én is viselhetem a DVTK címerét. Én magam örökre hálás leszek a DVTK-nak, hogy a kislányommal megszerettette a sportolást úgy, hogy egy közösséghez, egy családhoz is tartozik, ahová nap mint nap örömmel járhat. Mindannyiunk számára fontos, hogy a gyerekeink egészségesen éljenek és hasznos dolgokkal töltsék a szabadidejüket. Azt kell mondjam, ebben is a DVTK a legkiválóbb partner. Egy Mercedes nem jelent egyet a magas költségekkel. Éppen ellenkezőleg. Kiemelkedő szinten van az autóink értékállósága és megbízhatósága, így az üzemeltetése kedvező. Közös gondolkodásunk a klubbal nem csupán a járművekben merül ki. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni azért, hogy a DVTK jövőbeni sikereit segítsük. Ezzel a régió és Miskolc hírnevét is öregbítve, ami számunkra mindig is prioritás volt. Abban reménykedem, hogy ez az új flotta legalább annyira elnyeri majd a büszke DVTK szurkolók tetszését is, mint a használóékét. Köszönöm a DVTK-nak, hogy bizalmat szavazott nekünk, igyekszünk majd élni vele.