Labdarúgás: NB II, 11. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2–1 (0–0)

Kazincbarcika, 800 néző. V.: Móri (Bertalan D., Sinkovicz).

KBSC: Fadgyas – Ternován (Csatári, 56.), Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J. – Szabó M. (Pintér Á., 72.), Kártik, Lucas, Bódi Á. – Pethő B. (Katona I., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor.

Szeged: Takács J. – Szilágyi Z., Pejovics, Horváth M. – Palincsár (Könczey, 70.), Márkvárt, Haris (Biben, 90+1.), Mohos (Pruska, 70.), Tóth B. – Novák Cs., Borvető (Sarr, 70.). Vezetőedző: Michael Boris.

52. perc: Mohos jobb oldali szöglete érkezett középre, Novák ugrott fel a legmagasabbra, és 5 méterről a léc alá fejelt, 0–1.

65. perc: Lucas akart befordulni 15 méterre a kaputól, Tóth B. megrúgta a labdát, a játékvezető pedig befújta a büntetőt. Bódi állt oda a labda mögé, és nagy erővel a jobb alsóba lőtte a labdát, 1–1.

90+4. perc: Kártik tört be a tizenhatoson belülre az alapvonalnál, majd visszagurított a labdát szabadon váró Bódinak, aki 11 méterről a jobb alsóba gurított, 2–1.

Sárga lap: Debreceni (20.), Ternován (30.), Szabó M. (39.), Lucas (42.), Csatári (68.), Polgár (82.), ill. Márkvárt (80.), Szilágyi Z. (84.). Jók: Bódi, Kártik, Lucas, Varga J., ill. Novák, Borvető.

Erős Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzés volt rengeteg párharccal. Jól védekezett a Szeged. Próbáltunk felkészülni a pontrúgásokra, de sajnos pont ebből kaptunk gólt. Ezzel szemben elismerésre méltó, hogy egy ilyen erős csapat ellen meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Nagyon örülünk, hogy újra a második helyen vagyunk.

Michael Boris: – Az eddigi legjobb ellenfelünkkel játszottunk a bajnokság során. Csalódott vagyok, fájdalmas az utolsó pillanatban veszíteni. Sok helyzetet kialakítottunk, amelyeket ki kellett volna használnunk. A második félidőben inkább a pontrúgásaink jelentettek veszélyt, de nem bizonyultunk elég pontosnak. Tudtuk, nehéz meccs vár ránk és ez be is igazolódott. Ahhoz, hogy feljebb lépjünk a tabellán, az ilyen mérkőzéseket meg kell nyerni...