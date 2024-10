Labdarúgás, NB III: Észak-keleti csoport, 11. forduló

Salgótarjáni BTC – Diósgyőri VTK tartalék F4R 1–0 (0–0)

Salgótarján, 200 néző. V.: Németh (Vargha, Mózsa).

SBTC: Szalay – Köböl, Filkor B. (Csutora, 89.), Horváth M. (Héjjas, 89.), Nagy M., Filkor M. (Ujhelyi, 71.), Mátyás (Klajban, 71.), Kálmán, Farkas K., Boros (Petrecsko, 89.), Csuka. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd. DVTK tartalék: Dojcsák – Szakos, Varga M., Kiss B., Kiss L. (Stavnichuk, 65.), Karnitski, Benkő, Kristóf (Ferencsik S., 65.), Vincze D. (Sipos, 76.), Sáreczki (Furdetskyi, 65.), Fekete V. (Paizs, 79.). Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Filkor B. (86.). Jók: az egész csapat, ill. Kiss B., Furdetskyi.

Sebestyén Szilárd: – Helyzet nélkül tartottuk az ellenfelünket egy küzdelmes összecsapáson, míg mi az egyik lehetőségünket gólra váltottunk, így azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ilyen hozzáállással utazunk Cigándra, ahol megpróbálunk újabb pontokat szerezni. Gratulálok a játékosaimnak, a diósgyőrieknek pedig további sok sikert kívánunk.

Vincze Richárd: – Az első félidőt jól kezdtük, két-három lehetőségünk is volt. Mezőnyben végig mi irányítottunk, nagyszerűen kontrolláltuk az ellenfél kontráit. A fordulás után azonban elkezdtünk kapkodni, nem találtuk azokat a területeket, ahol be tudtunk volna jutni a mélyen védekező ellenfél védelme mögé. Volt egy nagy ziccerünk, ami sajnos kimaradt, ezután az SBTC két kontrából is jelezte, hogy figyelni kell rájuk a hajrában. A vége előtt néhány perccel pedig megszerezték a győzelmet jelentő gólt. Sajnos, az elmúlt három meccsen nem sikerült betalálni az ellenfelek hálójába, ami azért bosszantó, mert a hétközi edzéseken sokat foglalkoztunk a befejezésekkel. Úgy tűnik, még jobban kell csinálnunk a dolgokat, hogy eredményesek legyünk.