Labdarúgó NB III Észak-keleti csoport, 12. forduló

Sényő FC Selyem-Ber – Diósgyőri VTK tartalék F4R 0-0

Sényő, 100 néző. V.: Práth (Kulcsár, Gordos).

Sényő FC Selyem-Ber: Talián – Klepács, Kozák (Virág, 73.), Erdei (Vámos, 46.), Kapacina K., Varga D., Farkas M., Schmidt (Csáki, 65.), Szokol (Orosz, 46.), Ur, Vámos. Edző: Kapacina Valér.

Diósgyőri VTK tartalék F4R: Dojcsák – Varga M. (Vincze, 46.), Kristóf M., Varga Z. (Paizs, 81.), Benkő, M. Zrnic (Lakatos M., 73.), Karnitski, Furdestskyi (Sáreczki, 68.), Bényei, Szakos, Kiss B. Edző: Vincze Richárd.

Kiállítva: Klepács (89.).

Jók: Kapacina K., Varga D., ill. Dojcsák, Szakos, Kiss B., Bényei.

Kapacina Valér: – Ezúttal nem játszottunk jól. Az első félidőben volt két-három nagy helyzetünk, a kapufát is eltaláltuk, de nem tudtunk gólra váltani a lehetőségeinket. Az ellenfélnek is volt egy kapufája. Talán a második félidőben közelebb álltunk a győzelemhez, de sajnos a büntető kimaradt, ilyen a foci. Pozitív dolog, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset, gyenge játékkal is pontot szereztünk, illetve három meccse veretlenek vagyunk. Gratulálunk a jól felkészített diósgyőri fiataloknak. Csapatuknak további sok sikert kívánunk.

Vincze Richárd: – Az első félidőben jól játszottunk. Az ellenfelünk fölé nőttünk, kapufát rúgtunk, irányítottunk a mérkőzést. A szünet után viszont kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, egyébként nagyon nehéz volt ezen a talajon focizni. Az ellenfél kihagyott egy büntetőt a félidő középén, de nekünk is voltak lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a mérkőzést. Ennek tükrében igazságos döntetlen született, bár a találkozó első fele alapján maradt bennem némi hiányérzet.