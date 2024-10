A labdarúgó Magyar Kupa 2024/2025-ös sorozatának 4. fordulójában szerda este idegenben, a Fehérvár FC vendégeként lépett pályára a Diósgyőri VTK csapata. A tét az volt, hogy amelyik csapat győz, az bejut a legjobb 16 közé. Az előző bajnokihoz képest mindkét szakvezető hét-hét helyen módosított az összeállításon, így nagyon kíváncsiak voltak a szurkolók arra, hogy ,,mi sül ki" ebből, és melyik mester kit, és mikor fog le-, illetve becserélni.



Fehérvár FC-DVTK: nagy küzdelem volt Fotó: MW

A 4. perc elején Acolatse került ígéretes helyzetbe, a házigazdák kapujának közelében, de nem találta el jól a labdát. Négy perccel később Varga Z. játszotta be a labdát jobbról, Rakonjacot zavarta egy fehérvári védő, így jócskán a kapu jobb oldala mellé bólintott. A két, egymást nem igazán kedvelő szurkolótábor hallatta magát, miközben a fehérváriak is építkezgettek, de lövésig nem jutottak el. Az egyik oldalon Milicevicben, a másikon Acoletséban volt lehetőség a támadások során, ám nem tudtak olyat húzni, hogy a kapusoknak védeniük kelljen. Az eddig látottak inkább a védekezést, a védőmunkát dicsérték mind a DVTK-nál, mind a Fejér vármegyeieknél, hiba nélkül tették a dolgukat az ebben szereplők. Pontatlanságok, és apró szabálytalanságok is részei voltak a meccsnek, majd a 36. percben Serafimov mozdulatát, lehúzását (akit szintén rángatott Gera) VAR-ozták, nem lett büntető a Diósgyőrnek. A kétszeres válogatott Gera unta meg a tehetetlenséget, távolról mintegy egy méterrel a hazai kapu fölé lőtt. Ugyanő nem sokkal később megtaszajtotta Veszelinovot, aki felugrott egy magas labdáért, majd begurította azt a hálóba, természetesen szabálytalan volt a mozdulat, miután tumultus jött a játékosok között, a házigazda kapusát pedig ápolni kellett. Az első félidő ráadásában Pető M. kísérletezett, mellé ment a játékszer. Aztán Feuillassier bal oldali szögletét követően Sanicanin 5 méterről csúsztatott a Fehérvár kapujába, a legjobbkor, így előnnyel mehetett szünetre a Diósgyőr (0–1).

A folytatásban

A házigazda szakvezetője nyúlt bele a csapatába először, a jobb oldalon nagyobb aktivitást remélt. Bárdos távoli lökete nem volt veszélyes Veszelinov kapujára, Rakonjac lövésére viszont mozdulnia kellett a hálóőrnek. A DVTK nem igazán hagyta, hogy a Fehérvár fogást találjon rajta, a piros-fehérek kezdeményeztek többet a második félidő elején. Aztán Odyntsovnak is volt munkája, Kovács M. tette próbára, a pályaválasztónak ez volt az első komoly helyzete. A hazai edző érezte, több kell, így újból kettőt frissített, aztán Varga Z. lejövetele után, a 62. percben Stefanelli az utolsó pillanatban szerelte a megiramodó Acolatsét, nagy ziccer lehetett volna. A 67. percen egyenlített a Fehérvár: Gradisar tolta ki a labdát jobbra Simutnak, aki 13 méterről kilőtte a jobb felső sarkot, 1–1. Volt még bő 20 perc arra, hogy a felek a rendes játékidőben eldöntsék a csatát, ennek érdekében Radenkovic is behozott újabb két embert. Klimovich helyzetbe is került, de Veszelinov állta a sarat. Szatmári éppen annyira lökte Gradisart, hogy az ne tudjon pontosan fejelni, ne legyen meg az egyensúlya, komolyabb munkája volt ekkor már a DVTK hátsó alakzatának. A 77. perc elején Edomwonyi találta el a felső lécet 11 méterről, maradt a döntetlen. Érezhető volt, hogy egyik alakulat sem szeretné a ráadást, élénk volt a meccs, míg a 91. percben egy vendég kezezést kellett ellenőrizni, ami a Gradisarral való harcban ,,lett" Holdampfnál. Megnézte a VAR-t a játékvezető, és úgy látta, hogy a diósgyőri játékos nem volt szabályos, a megítélt büntetőt Gradisar végezte el, Odyntsov érezte, hová kell menni, hárított, de a kipattanó labdát a hazai játékos belőtte a 90+6. percben (2–1). Ezzel továbbjutott a Fehérvár, a Diósgyőr búcsúzott. A következő kör sorsolását csütörtökön este tartják.