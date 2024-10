Bár sokan a Budapest Honvéd legendájaként ismerik elsősorban, azért három szezont lehúzott a DVTK-ban is Szurgent Lajos. A korábbi labdarúgó 1944. október 18-án Körösladányban született, itt kezdett el futballozni. Ezután Szeghalomra került, onnan pedig középiskolásként Békéscsabára, ahol a másodosztályban játszott. 1966-ban igazolt Diósgyőrbe, a DVTK játékosaként mutatkozott be az NB I-ben az 1966. március 20-i DVTK – Tatabánya (0–2) bajnokin. A támadó három szezont töltött Borsodban, akkor tavaszi-őszi rendszerben zajlott a bajnokság: az 1966-os élvonalbeli évadban 22/6-os, az 1967-esben 24/13-as, az 1968-as pontvadászatban 30/7-es mutatóval zárt, vagyis összességében 76 diósgyőri találkozóján 26 gólt szerzett. Szurgent Lajosnak van egy nemzetközi kupatalálkozója is a DVTK-val, az 1967. 11. 15-én megrendezett KK-meccs (Közép-európai kupa) a jugoszláv FK Crvena zvezda (3:0) ellen. 1969-ben a Budapesti Honvédhoz szerződött.

A Diósgyőrrel mintegy három évtizeddel később volt még egy találkozási pontja: az 1996/1997-es szezonban az NB II Keleti csoportjában egymással harcolt a feljutásért a Diósgyőri FC, valamint a Szurgent Lajos által edzett Tiszakécske FC-Eurobusz. Utóbbi végül bajnok lett, és ezzel felkerült az NB I-be, a DFC pedig osztályozóra kényszerült - amit sikeresen vett, így 1997 őszén szintén az élvonalban startolt.

SZURGENT LAJOS Született: 1944. október 18., Körösladány Posztja: támadó Klubjai játékosként: Szeghalom (?–1958), Békéscsabai Előre (1958–1965), Diósgyőri VTK (1966–1968), Bp. Honvéd (1969–1972), Csepel SC (1972–1976).